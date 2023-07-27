🐈 «Черных» заводчиков хотят вывести из тени. Как решить вопрос с бездумным разведением животных

Депутат Бурматов: главная задача — вывести «черных» заводчиков из тени, а не новый налог

Зоозащитник Ольга Еремеева: идея хорошая, но нужно понять, кто будет следить за «черными» заводчиками

Зоозащитник и юрист Анастасия Комагина: нужно проработать законопроекты, чтобы решить проблему с заводчиками

В Госдуме предложили обязать заводчиков регистрировать, вакцинировать животных, которых они продают, а также платить налоги со своей деятельности. По словам автора законопроекта Владимира Бурматова, так можно решить проблему «черных» заводчиков — тех, кто занимается коммерческим разведением питомцев в неподобающих для этого условиях. В чем суть инициативы и как еще можно решить проблему — в материале «360».

Далее — прямая речь.

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Депутат Госдумы Владимир Бурматов: цель — не обогащение государства, а контроль заводчиков

Последствия от деятельности [заводчиков] могут быть деструктивными — в первую очередь потому, что они не соответствуют требованиям, которые предоставляют кинологические ассоциации.

Есть кинологическая федерация, в ней шесть миллионов собак. Понятно, что это заводчики, которые соблюдают требования и к разведению, и к содержанию, и к продаже.

Бесконтрольное разведение будет продолжаться, пока заводчиков не заставят регистрироваться, вступать в федерации и исполнять их требования.

Эта история вообще не про налоги. Там же не тысячи, не десятки тысяч человек. Деятельность таких людей крайне деструктивна, поскольку они разводят животных в прогрессии.

Речь прежде всего о том, чтобы вывести их [недобросовестных заводчиков] из тени. На них государство не заработает.

Никто не рассчитывает, что они что-то дружелюбно выполнят. Вопрос в том, в каких условиях разводят и содержат животных.