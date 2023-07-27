27 июля 2023, 19:18
🐈 «Черных» заводчиков хотят вывести из тени. Как решить вопрос с бездумным разведением животных
Депутат Бурматов: главная задача — вывести «черных» заводчиков из тени, а не новый налог
- 01Депутат Госдумы Владимир Бурматов: цель — не обогащение государства, а контроль заводчиков
- 02Зоозащитник и юрист Анастасия Комагина: нужно проработать законопроекты, чтобы решить проблему с заводчиками
- 03Зоозащитник Ольга Еремеева: идея хорошая, но нужно понять, кто будет следить за «черными» заводчиками
В Госдуме предложили обязать заводчиков регистрировать, вакцинировать животных, которых они продают, а также платить налоги со своей деятельности. По словам автора законопроекта Владимира Бурматова, так можно решить проблему «черных» заводчиков — тех, кто занимается коммерческим разведением питомцев в неподобающих для этого условиях. В чем суть инициативы и как еще можно решить проблему — в материале «360».
Далее — прямая речь.
Депутат Госдумы Владимир Бурматов: цель — не обогащение государства, а контроль заводчиков
Последствия от деятельности [заводчиков] могут быть деструктивными — в первую очередь потому, что они не соответствуют требованиям, которые предоставляют кинологические ассоциации.
Есть кинологическая федерация, в ней шесть миллионов собак. Понятно, что это заводчики, которые соблюдают требования и к разведению, и к содержанию, и к продаже.
Бесконтрольное разведение будет продолжаться, пока заводчиков не заставят регистрироваться, вступать в федерации и исполнять их требования.
Эта история вообще не про налоги. Там же не тысячи, не десятки тысяч человек. Деятельность таких людей крайне деструктивна, поскольку они разводят животных в прогрессии.
Речь прежде всего о том, чтобы вывести их [недобросовестных заводчиков] из тени. На них государство не заработает.
Никто не рассчитывает, что они что-то дружелюбно выполнят. Вопрос в том, в каких условиях разводят и содержат животных.
Зоозащитник и юрист Анастасия Комагина: нужно проработать законопроекты, чтобы решить проблему с заводчиками
«Черные заводчики» — те, кто плодят пометы, которые не регистрируют в соответствующих ассоциациях, и животных, не подлежащих видовому разведению.
Чтобы закон заработал, недостаточно заявить, что мы сейчас примем закон. Должна быть всеобщая регистрация всех животных. Давайте начнем хотя бы с собак, с кошками лучше все обстоит.
Есть куча людей, которые не занимаются коммерческим разведением, но плодят бешеное количество питомцев. Эти животные пополняют ряды брошенных или потерявшихся — ненужных никому.
Есть куча людей, которые не занимаются коммерческим разведением, но плодят бешеное количество питомцев. Эти животные пополняют ряды брошенных или потерявшихся — ненужных никому.
Чтобы с этой проблемой справиться, нужна общая регистрация и идентификация. Все страны, которые справились с бездомными животными, с этого начинали.
Ответственные заводчики регистрируются как самозанятые по закону. Они должны по закону декларировать доходы и платить налоги. Прежде чем вводить инициативу, нужно подумать, почему уже действующие правила не работают — почему заводчики уклоняются?
Чтобы закон заработал, он должен быть продуман до конкретных деталей. Конечно, очень жаль, что наши законодатели не видят проблему комплексно и как должно все выглядеть в конце стараний.
Должен быть комплексный подход. Когда в конце 2017 года принимали закон «Об ответственном обращении с животными», тогда люди, вовлеченные в эту проблему, мечтали, что этот закон хотя бы рамочно все вопросы осветит.
В итоге мы видим, что закон не стал работать.
Идея прекрасная, безусловно, но не работоспособная при таком популистским подходе. Вначале нужно понять, почему не работают уже принятые законы.
У нас много людей с проблемами в головах, которые плодят для здоровья или сводят сфинкса с персом в интересах генетики — а что получится в итоге? На таких людей надо больше обращать внимание, потому что тут некоммерческий интерес.
Зоозащитник Ольга Еремеева: идея хорошая, но нужно понять, кто будет следить за «черными» заводчиками
Добросовестные, честные и адекватные люди всегда были, есть и будут. Они ведут свою деятельность правильно.
Не знаю, проверял ли их кто-то когда. Они по собственной инициативе всегда в своих же интересах и интересах животных, которых они, определенно, любят, соблюдали нормы.
Люди, которые на «Авито» продают за 100 тысяч рублей щенка болонки, не являющейся болонкой при этом, — мошенники. Явно для таких товарищей эта инициатива будет актуальна.
Вопрос: кто будет за этим следить и как будут осуществлять надзор и проверку? Если за этим следить и держать на контроле — звонить по каждому первому объявлению на «Авито», где предлагают приобрести щенка без родословной, — тогда это будет помогать.
Сейчас проблема в том, что никто не может прийти к тебе домой и проверить, не разводишь ли ты животных у себя.
Налоги должны интересовать в последнюю очередь, первостепенно — жестокое обращение с животными. Добросовестные заводчики продают животных и держат у себя базу — чипируют и клеймят всех. Собаку всегда можно отследить.
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