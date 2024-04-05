Общество 05 апреля 2024, 23:55 Удар по репутации. Как накажут избившую лошадь всадницу Костыгову Тренер Маслянчук: психика лошадей ломается из-за избиений Emma Wallskog / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российскую всадницу Ксению Костыгову дисквалифицировали на два года за жестокое обращение с лошадью. Очевидцы рассказали, что спортсменка едва не выбила ей глаза. Почему нельзя избивать животных и как жестокое обращение сказывается на психике лошадей — в материале «360».

Что произошло с Костыговой

В марте во время турнира в Ярославле известная всадница Костыгова на глазах у публики жестоко избила руками лошадь по шее и голове. Эту информацию в комментарии РИА «Новости» подтвердила пресс-секретарь Федерации конного спорта (ФКСР) Александра Личман.

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Решением организации от 26 марта 2024 года спортсменку отстранили на два года от соревнований любого уровня и видов деятельности, связанных с конным спортом. Решение приняли большинством голосов.

«Это не только наносит вред животному, но и может дискредитировать конный спорт и послужить негативным примером для подрастающего поколения, присутствующего на трибунах во время соревнований, в которых участвует данная спортсменка», — подчеркнула Личман.

Она добавила, что спортсменка уже получала дисциплинарные взыскания. Действительно, в 2019 году Костыгову, выступавшую под фамилией Кузнецова, отстраняли от соревнований на полгода. Девушка часто позволяла себе избивать лошадь хлыстом на соревнованиях в Рыбинске за отказ преодолевать препятствия.

«Данный эпизод вызвал огромный общественный резонанс», — сообщали в ФКСР.

РИА «Новости»

Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий объяснил, что допустимые наказания для неподчиняющегося животного существуют — это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью.

«И то это подсказка, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя», — привело слова тренера «Радио 1».

Очевидцы сняли на видео, как Костыгова лупит хлыстом и руками своего коня Лорда Кельвина. Также на кадрах видно, что лошадь начала кружить вокруг себя. Спортсменка чуть не выбила животному глаза, сообщил Telegram-канал «112».

РИА «Новости»

Что сказала Костыгова

Всадница в комментарии изданию «Подъем» заявила, что ее «подставили завистники». Костыгова назвала свое наказание несправедливым и пожаловалась на травлю.

«Я не считаю свои действия верными, но на видео невозможно идентифицировать меня как личность, поэтому все дисциплинарные меры ко мне, которые основаны только на том, что написано в интернете, несправедливые», — заявила она.

Она также выразила мнение, что ФКСР не должна идти на поводу у толпы. С людьми, которые «подставили» всадницу, якобы будет разбираться МВД.

«Я знаю [этих] людей, и что они сделали это специально, я тоже знаю, и что они против меня что-то имеют, хотя я уже давно ни с кем не общаюсь», — сказала девушка.

Верить на слово людям и выносить вердикты на основании видео — это непрофессионально, завила Костыгова. Он добавила, что не будет оспаривать решение о дисквалификации. Во время отстранения она планирует заниматься своими лошадьми.

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Вернется ли Костыгова к соревнованиям

Генеральный секретарь Федерации конного спорта России Елена Терехова в беседе с телеканалом «Звезда» назвала произошедшее с Костыговой ужасным и недопустимым. Из-за таких инцидентов конный спорт, в котором любят и ценят своих партнеров, теряет свою репутацию.

Терехова считает, что теоретически всадница может вернуться в спорт. Формально дисквалифицировать пожизненно спортсменку нельзя.

«Мы надеемся, что люди меняются. Я надеюсь, что для Ксении Костыговой это будет хорошим уроком. Для нее проведут обучающие курсы по благополучию лошадей. Мы надеемся, что спортсмен станет работать в соответствии с правилами», — добавила Терехова.

Благополучие лошадей высоко ценят в конном спорте. Федерация и дальше будет бороться с издевательствами над животными, добавила она.

РИА «Новости»

Почему нельзя бить животных

Судя по кадрам с Костыговой, лошадь не реагировала на команды. Скорее всего, причина заключалась в неправильной заездке или тренинге, рассказала «360» тренер в конно-спортивном клубе «Аргамак плюс» Ирина Маслянчук.

«Лошадь начинает нервничать, и ее начинает еще в ответ крутить. <…> Лошадь на кругу не может особо ничего сделать», — объяснила специалист.

Точного способа успокоения лошади в такой ситуации нет, все зависит от ситуации.

«Еще и всадники бывают заводные, они от этого заводятся и начинают дубасить лошадей за это. И это не приводит ни к чему хорошему. То есть психика лошади в любом случае ломается, и справляться с ней трудно», — добавила Маслянчук.

Из-за избиений животное может озлобиться, у него начнутся периодические замыкания.

«Термин у нас такой есть: лошадь замкнулась. Кто-то, допустим, на барьер неправильно заводил, лошадь замкнулась, потом либо не прыгает, либо отказывает, обводит, разные бывают вещи, а это одно из сопротивлений лошади на замыкании», — заключила эксперт.

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