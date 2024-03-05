Интересное 05 марта 2024, 20:46 Кемеровчанина с лошадью в арендованной квартире привлекли к ответственности МВД привлекло к ответственности за мелкое хулиганство кемеровчанина с лошадью Freepik

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Полиция Кемеровской области привлекла к ответственности за мелкое хулиганство жителя Осинников, который привел лошадь в арендованную квартиру в многоэтажном доме. Ему грозит штраф или административный арест, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители выяснили, что нарушителем порядка оказался 33-летний местный житель, разнорабочий на ферме в поселке Красная Орловка. Именно он привел животное в дом на улице Революции. Мужчину задержали и доставили в полицию.

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Задержанный заявил, что заметил лошадь около фермы, взял ее под уздцы и привел домой, в квартиру на пятом этаже. Через полтора часа горожанин вернул животное на ферму. Объяснить свой поступок мужчина не смог.

На правонарушителя составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», ему грозит штраф дотысячи рублей или административный арест до 15 суток.