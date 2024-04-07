Общество 07 апреля 2024, 12:49 Без навязывания, с уважением. Как должны проходить уроки семьеведения в школах Психолог Клюваева: навязывание идей детям на уроках семьеведения недопустимо Unsplash

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С 1 сентября в российских школах начнут преподавать семьеведение. Предполагается, что детям будут прививать традиционные ценности, формировать позитивное отношение к созданию семьи. Сработает ли это и как сделать так, чтобы предмет был интересен и полезен детям, выяснил «360».

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О том, что в школах появится новый предмет, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством. Она уточнила, что обучать будут старшеклассников. Занятия будут проходить в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы.

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«Акцент на формирование семейных ценностей будем делать уже со школьной скамьи. <…> Хочу сразу отметить, что это не будет уроком в привычном понимании. Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи», — добавила Голикова.

По ее словам, уже сейчас 71% молодежи от 18 до 35 лет называют своей главной жизненной целью создание счастливой семьи и воспитание детей, поэтому «важно это стремление поддержать».

Думается, судя по тому, как усердно в последнее время в России ищут решение демографической проблемы, часть школьников хотят не то что поддержать на этом пути, а вообще направить на него.

Во многих регионах семьеведение уже изучают. Предмет включает, в частности, основы психологии и межличностных отношений, историю института семьи. Половое воспитание школьников вроде бы не планируется.

Эксперты, с которыми пообщался «360», высказали разные точки зрения о том, что должны и не должны преподавать на таких уроках.

Тезис № 1. Нельзя навязывать девочкам идею материнства

Детский психолог, руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюваева рассказала «360», что семьеведение — в целом важный предмет, но не должно быть «подмены понятий» и навязывания.

Если детей будут учить тому, как коммуницировать, будут рассказывать про их права, то это полезно. Если будут говорить, что все женщины должны служить мужу, рожать, не имеют права делать аборт, и мужчины тоже что-нибудь должны, ни к чему хорошему, кроме неврозов, это не приведет. Это манипуляции. Было бы важнее учить детей, что такое безопасный секс, чтобы не было потом трудностей в жизни, но я так понимаю, что это не очень приветствуется. Светлана Клюваева детский психолог

По мнению собеседницы «360», женщина может сама решать, «быть ей научным сотрудником или выбрать семью» — это дело исключительно личное.

Если это превратится в лекции о том, как надо строить семью и взаимоотношения в семье, то это будет катастрофа, превратится просто в назидательные лозунги, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью. Ребенок в семье одно видит, а ему говорят, что должно быть так вот, так и вот так. То, что вбивают в голову, все равно ничем не поможет. Важны образцы, которые дети видят в реальной жизни.

РИА «Новости»

Руководитель Центра функциональной грамотности компании «Мобильное электронное образование» Наталия Любомирская согласилась с тем, что если предмет превратится в назидательные лекции о том, как строить семью, это «станет катастрофой».

«Это будут просто лозунги, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью, потому что ребенок в семье одно видит, а ему говорят, что должно быть по-другому. Да и что бы детям ни вбивали в голову, это ничем не поможет. Важны именно образцы, которые они наблюдают в реальной жизни», — пояснила она «360».

Тезис № 2. Детям полезно изучать историю своей семьи

Именно на этом направлении стоит сосредоточиться на уроках семьеведения, считает Наталия Любомирская. Она пояснила, что дети часто зациклены на себе (и это нормально), они любят свою семью, но мало знают ее историю и почти ею не интересуются. Это можно исправить.

Необходимо, чтобы дети в рамках таких занятий брали интервью у своих дедушек и бабушек, разговаривали о прабабушках, пытались выяснить историю своей семьи. Такие занятия будут формировать связь поколений, и это очень неплохо. Вести их сможет любой педагог, обладающий хорошей педагогической закалкой и понимающий, что нельзя формировать отношения между разными поколениями просто лекциями. Наталия Любомирская руководитель Центра функциональной грамотности компании «Мобильное электронное образование»

Тезис № 3. Запретных тем быть не должно

Детский психолог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с «360» настаивала на том, что с детьми лучше обсудить все, даже «страшные моменты», вроде насилия. Важно только, чтобы занятие было построено в формате диалога — дети могли высказывать мнение, дискутировать между собой.

«Я бы сказала даже, казалось бы, табуированные темы стоит не замалчивать, а, наоборот, поднимать: поговорить о том, что же делать в таких ситуациях», — рассудила Дугенцова.

По ее мнению, напугать подростка такая беседа не сможет, а подготовить — вполне. Важно выбрать правильный тон: не нагнетать, но и не заставлять скучать; выводить на размышления, интересоваться мнениями.

РИА «Новости»

Психолог добавила, что вопросы обращения с деньгами и другие темы затрагивать тоже полезно — и тоже не в формате лекций, а в формате живого общения.

«Потому что подростки, если ты им говоришь, грубо говоря, „иди налево“, автоматически пойдут направо. Если они сами рассуждают, дебаты устраивают, можно вывести их на правильные выводы», — отметила она.

Тезис № 4. Половое воспитание тоже важно

Уже в младшем школьном возрасте, да даже в дошкольном, это «вполне адекватная тема для разговора», уверена Дарья Дугенцова. Детям, которые начинают интересоваться этими вопросами и спрашивать родителей, откуда берутся дети, стоит отвечать четко на их вопросы, без подробностей — не «про капусту», а про любовь между родителями. Чем старше ребенок, тем больше ему стоит знать, опять же «без супермикроскопических деталей», подчеркнула эксперт.

Интимные моменты нужно обсуждать с младшими школьниками в том числе, а с подростками так уж точно. Я, например, помню, как у нас в школе пытались это делать, и человек, которого для этого выбрали, ну совсем не подходил, потому к этому никто серьезно не относился. В моем классе девочка в 15 лет родила, хотя у нас школа была очень хорошей. А вот если бы нам действительно рассказали о половом воспитании, контрацепции более подробно, то не было бы такого. Дарья Дугенцова детский психолог, сказкотерапевт

Дугенцова настаивает на том, что для семьеведения важно подобрать хорошего специалиста — плохой не только не сможет донести идеи, но и может развить негативную реакцию на подобные разговоры, а, возможно, и на семейные ценности.

Мнения звучат различные, но общий знаменатель один: навязывание и манипуляции — под запретом, диалог и обсуждение — необходимы.