02 февраля 2024, 15:08
🐣Яйца Шредингера. Почему импортный продукт не добрался до российских супермаркетов
Профессор Холод: цены на яйца повышались из-за ажиотажа и Нового года
На фоне примерной стабилизации цен на яйца в СМИ появилась информация о том, что долгожданный продукт из дружественных стран не дошел до потребителя в своем «природном» виде. По данным Роспродсоюза, импортные яйца ушли на переработку в разные отрасли — на кондитерское производство, яичный и белковый порошок и так далее. В Россию их ввозили по обнуленным пошлинам — именно для того, чтобы яйца хотя бы слегка потеснили отечественных производителей на полках магазинов. Что это было и почему на самом деле потребителям не стоит возмущаться, выяснял «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод — о воспитательных мерах государства
Рынок — в первую очередь психология. Яйца подорожали только отчасти по экономическим причинам, а больше по ажиотажно-психологическим. Есть такая мощная штука, называется она «вербальная интервенция».
Государство объявило производителям яиц: ребята, мы обнуляем пошлины на импорт, разрешаем поставки яиц. Вы можете, конечно, гнать цену вверх и дальше, но у вас будут конкуренты. Это подействовало отрезвляюще.
Также вербальная интервенция — это указания ФАС заняться ценами серьезнее, указания прокуратуре. Уголовных дел не возбудили, но подействовало же!
О заявлениях Роспродсоюза. Они оперируют данными крупных торговых сетей. А в России, кроме 48% торговых сетей, есть еще малая торговля, небольшие магазины, рынки, торжки. Туда могло что-то пойти.
Пройдут ли на полки магазинов импортные яйца или нет, зависело от хода подорожания, потому что все дело в тактике импортеров. Мы с вами говорили, что импортеры не идиоты, они не будут сразу ввозить гигантское количество товара, иначе они бы разорились.
Скорее всего, они небольшими партиями прощупывали рынок и поняли, что уровень цен здесь ниже, чем они могли предложить, а в убыток себе работать не стали.
Судя по всему, импортеры особого дохода не получили, потому что цены внутри страны достаточно жесткие. Хорошо, если был хоть какой-то доход.
В торговле объемы были микроскопические. Какие-то пробники шли из Азербайджана и Турции, мелкодисперсно, особо на прибыль никто и не рассчитывал.
Рынок был неизвестен импортерам, импортеры не были известны рынку. Но вместе с эффектом новогодних праздников это сработало.
Самая главная задача была сбить ажиотажный спрос. Сказать всем: ребята, на всех яиц хватит. Не хватит своих — будут импортные.
Когда спрос с новогодними праздниками прошел, цены начали потихоньку откатываться. После всплеска всегда идет откат до какого-то былого уровня. От такой вербальной интервенции в первую очередь выиграли покупатели.
Доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев — о том, как реально снизить цены на яйца
Судя по информации, которая у меня есть, количество яиц, ввезенных на территорию России с момента обнуления пошлин, крайне незначительно. В основном это была пиар-акция, чтобы успокоить население и показать, что государство применяет все меры, чтобы сбить цены, а с другой стороны, показать партнерам в близлежащих странах, что они могут сбыть продукцию на нашем рынке.
На самом деле, меры по снижению стоимости были в основном неформальными. Пока пошлины сработали как фактор информационного давления на производителей яиц.
Затраты может снизить субсидирование государством инвестиционных средств на увеличение в России производства кормов из местного сырья, а также создание специальных лабораторий, которые будут производить наши генетические линии кур высокой яйценоскости и цыплят-бройлеров.
Если государство возьмет на себя обязательство по созданию двух этих типов производств, мы все будем в плюсе.
Самое правильное направление для того, чтобы обеспечить снижение цен не только на яйца или продукцию птицеводства, но и вообще на продовольственные товары, — снижение курса валюты.
Нормальный курс доллара должен быть около 70-75 рублей за доллар, для этого нужна политическая воля, поскольку у Центробанка для этого возможности есть.
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