Профессор Холод: цены на яйца повышались из-за ажиотажа и Нового года

Доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев — о том, как реально снизить цены на яйца

На фоне примерной стабилизации цен на яйца в СМИ появилась информация о том, что долгожданный продукт из дружественных стран не дошел до потребителя в своем «природном» виде. По данным Роспродсоюза, импортные яйца ушли на переработку в разные отрасли — на кондитерское производство, яичный и белковый порошок и так далее. В Россию их ввозили по обнуленным пошлинам — именно для того, чтобы яйца хотя бы слегка потеснили отечественных производителей на полках магазинов. Что это было и почему на самом деле потребителям не стоит возмущаться, выяснял «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Рынок — в первую очередь психология. Яйца подорожали только отчасти по экономическим причинам, а больше по ажиотажно-психологическим. Есть такая мощная штука, называется она «вербальная интервенция».

Государство объявило производителям яиц: ребята, мы обнуляем пошлины на импорт, разрешаем поставки яиц. Вы можете, конечно, гнать цену вверх и дальше, но у вас будут конкуренты. Это подействовало отрезвляюще.

Также вербальная интервенция — это указания ФАС заняться ценами серьезнее, указания прокуратуре. Уголовных дел не возбудили, но подействовало же!

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О заявлениях Роспродсоюза. Они оперируют данными крупных торговых сетей. А в России, кроме 48% торговых сетей, есть еще малая торговля, небольшие магазины, рынки, торжки. Туда могло что-то пойти.

Пройдут ли на полки магазинов импортные яйца или нет, зависело от хода подорожания, потому что все дело в тактике импортеров. Мы с вами говорили, что импортеры не идиоты, они не будут сразу ввозить гигантское количество товара, иначе они бы разорились.

Скорее всего, они небольшими партиями прощупывали рынок и поняли, что уровень цен здесь ниже, чем они могли предложить, а в убыток себе работать не стали.

Судя по всему, импортеры особого дохода не получили, потому что цены внутри страны достаточно жесткие. Хорошо, если был хоть какой-то доход.

В торговле объемы были микроскопические. Какие-то пробники шли из Азербайджана и Турции, мелкодисперсно, особо на прибыль никто и не рассчитывал.

Рынок был неизвестен импортерам, импортеры не были известны рынку. Но вместе с эффектом новогодних праздников это сработало.

Global Look Press

Самая главная задача была сбить ажиотажный спрос. Сказать всем: ребята, на всех яиц хватит. Не хватит своих — будут импортные.

Когда спрос с новогодними праздниками прошел, цены начали потихоньку откатываться. После всплеска всегда идет откат до какого-то былого уровня. От такой вербальной интервенции в первую очередь выиграли покупатели.