Эксклюзив 18 апреля 2024, 17:23 «Из одной эпохи в другую». Стало известно, каких специалистов не хватает на рынке труда HR-специалист Лоикова: в России не хватает токарей и строителей Freepik

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В России прямо сейчас происходит «революция зарплат». Новые ориентиры для рынка задали высокие выплаты военнослужащим в зоне специальной военной операции, сообщил РБК. Мужчины, отслужившие по контракту, уже не будут возвращаться на старые рабочие места, где платят меньше. Клинический психолог и HR-специалист Зулия Лоикова рассказала «360», что на рынке труда сейчас не хватает рабочих, управленцев и производственников, которым готовы предложить достойные зарплаты.

«У нас идет сильная нехватка управленцев, именно тех, которые привыкли к турбулентным вещам. Сейчас происходят инновационные внедрения во многие отрасли», — отметила Лоикова.

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Это связано с отсутствием на рынке персонала. Некоторые компании уходят от «повторяющихся функций» и передают обязанности роботам. Конечно, это происходит не везде, но такая замена персонала происходит.

Она помогает, но при этом нет инновационно сильных топ-менеджеров, которые могут и знают, как работать в трансформационной среде, при переходе из одной эпохи в другую. Я сейчас говорю не просто громкими словами, это реально так. Зулия Лоикова

Эксперт напомнила, что в мире уже был подобный опыт трансформации — когда пришли производства. Люди боялись, что их заменят машины, но этого не произошло.

«Сейчас люди боятся, что их заменят роботами, но постепенно мы к этому приходим, потому что у нас нехватка персонала, его надо где-то брать», — пояснила собеседница.

Функции автоматизируются, передаются, программируются. Поэтому нужны специалисты, которые умеют «понимать инновации», быстро встраивать в процессы, управлять ими в высокий уровень турбулентности.

РИА «Новости»

Производство и продажи

В России сейчас также не хватает производственников высокого уровня, добавила Лоикова.

«То есть импортозамещение у нас идет полным ходом. Где-то мы справляемся, где-то есть сложности, и производственный сектор над этим работает. Не хватает кадров в виде начальников производств», — подчеркнула HR-специалист.

Наблюдается даже потребность в продавцах, потому что сейчас нужно уметь удерживать клиента, выстаивать с ним отношения. Приходится переучивать людей, сказала Лоикова.

«Если говорить про продажи, здесь тоже есть очень большая потребность, как в любой кризис. Продавцы опять же должны уметь работать с сегментом клиентов, а не только продавать», — добавила она.

РИА «Новости»

«Строительные компании плачут»

Нужны и люди рабочих специальностей. В прошлом году в России не хватало 50 тысяч строителей, призналась эксперт.

«Строительные компании просто плачут, негде взять [работников]. Я сейчас говорю и об ИТР составе (инженерно-технический персонал — прим. ред.), то есть технических руководителец, руководителей проектов не хватает. Каменщиков, строителей, штукатурщиков», — сообщила собеседница.

Остро нуждается рынок труда в сантехниках, фрезировщиках. Например, токарь высокого разряда может получать 400-600 тысяч в месяц, заявила Лоикова. Но средний возраст таких специалистов сейчас — 60+.

Кибербезопасность у нас страдает. То есть, нет у нас в информационной безопасности сейчас большого количество специалистов. При этом число мошенничеств в области онлайн-услуг выросло. Зулия Лоикова

Ранее Лоикова рассказывала, что работники также могут попросить у начальства повышения зарплаты. Но важно обратить внимание на некоторые нюансы.