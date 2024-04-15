Эксклюзив 15 апреля 2024, 15:21 (обновлено: 15 апреля 2024, 16:39) Россиянам рассказали, когда необходимо требовать повышения зарплаты HR-специалист Лоикова: компании стали чаще брать на работу женщин Freepik

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Работник может попросить у начальства повышения зарплаты, но для этого ему следует четко обосновать свой запрос. О том, какие преграды могут стоять перед сотрудниками на пути к повышению, «360» рассказала HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова.

Работника могут не услышать

Она посоветовала перед разговором с работодателем изучить ситуацию в компании и оценить ее перспективы. В том случае, если у фирмы дела идут в гору, вероятность получения прибавки увеличивается.

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«Другое дело, если она в упадке находится и у нее кассовые разрывы присутствуют, например, либо задержки зарплаты. Такой разговор может быть чреват тем, что вас не услышат», — подчеркнула Лоикова.

HR-специалист отметила, что для разговора о повышении зарплаты следует учитывать, в каком состоянии находится отрасль и какие перспективы есть у компании.

«Очень важно делать это в определенные периоды, осознавая, принимая положение компании на рынке, понимая специфику сегмента, потому что есть сегменты застоя», — указала специалист.

Если с перспективами у отрасли нет проблем, то работнику необходимо обосновать, почему стоит поднять ему зарплату. Результаты и достижения лучше всего предъявлять начальству в цифрах и фактах, объяснила Лоикова.

«Вы приходите не просто с требованием „поднимите мне зарплату“, а обосновываете эти цифры. Например, показываете, что в среднем по рынку такая-то зарплата за такой-то перечень услуг», — отметила психолог.

Она добавила, что для успешных переговоров с работодателем сотруднику также стоит показать, как хорошо он вписывается в структуру компании.

«Аргументированный разговор успешен на 90% в том случае, если вы к нему подготовились», — заключила Лоикова.

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Важность психологических вопросов

Специалист рассказала, что еще одним важным фактором успешности являются вопросы, связанные с психологией. Если у человека низкая самооценка, то он не может адекватно говорить о проделанной работе, подчеркнула она.

«Еще один фактор, который мешает это сделать, — низкая самооценка и так называемый синдром самозванца. Бывает очень классный человек, но он не может говорить о себе и своих достижениях, потому что не понимает и стесняется этого», — сообщила психолог.

По ее словам, еще одной причиной для застоя размера зарплаты является неготовность самого работника получать больше денег.

«Если вы запрещаете себе зарабатывать больше, значит, вам чем-то выгодно находиться в состоянии: „Почему я не зарабатываю?“, ныть постоянно, что тебя не ценят», —заявила психолог.

Она также высказала мнение, что человеку для зарабатывания денег необходимо «выйти из позиции ребенка» и перейти «в позицию взрослого».

«Человек, который хорошо зарабатывает, он уже вышел из позиции ребенка. Он находится в позиции взрослого. Где-то ему отказали, он идет на открытый рынок, ведет переговоры и переходит в ту компанию, где его ценят», — заключила HR-специалист.

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Женский вопрос

Лоикова добавила, что многие компании стали чаще брать на работу женщин даже в тех отраслях, которые на них «изначально не были заточены», хотя разница в оплате труда все еще существует. Она обратила внимание на то, что представительницы прекрасного пола могут успешно реализоваться даже в строительной, сельскохозяйственной и других отраслях.

«Запросы идут не потому, что у нас мужского населения мало, а потому что женщины остаются, у них есть обязательства в виде детей, взрослых родственников и кредитов, которые они тащат на себе», — объяснила эксперт.

Она также назвала женщин более стрессоустойчивыми и вовлеченными в проекты по сравнению с мужчинами.

«Женщины активно адаптируются, они более стрессоустойчивы», — подчеркнула Лоикова.

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