Общество 15 апреля 2023, 21:08 IT-специалисты уйдут в тень. Рынку труда нужны рабочие руки Эксперт Мурадян: фирмы устраивают гонку соцпакетов, чтобы переманить производственников РИА «Новости»

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Показатель безработицы в России достиг исторического минимума. Президент Владимир Путин на апрельском совещании по экономическим вопросам обратил внимание, что сегодня как никогда остро стоит вопрос преодоления кадрового дефицита. Большое число рабочих мест напрямую связано с запросами экономики, которая ставит своей целью развитие отечественного производства во всех отраслях.

Минтруд перечислил самые перспективные вакансии на российском рынке труда, который сегодня трансформируется. Рабочие специальности, указали «Известия», стали крайне востребованными, потеснив позиции айтишников. В условиях импортозамещения промышленно-производственный сектор взял на себя роль драйвера занятости.

В погоне за кадрами

Предприятиям приходится устраивать «гонку соцпакетов», чтобы переманить к себе опытных производственников. Об этом «360» рассказал HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян.

«Резко возник спрос на высококвалифицированных (и не только) сотрудников в сфере производства. А рынок оказался не готов, он не может дать столько людей. Предприятия повышают ставку дохода, придумывают какие-то разные компенсационные меры: медицинское обслуживание и другие „плюшки“, корпоративный транспорт, питание, расширенный отпуск. И начинается гонка соцпакетов, лишь бы переманить к себе производственников», — отметил он.

РИА «Новости»

Мурадян обратил внимание, что сейчас идет бум малого и среднего предпринимательства. Государство активно финансирует и раздает деньги на то, чтобы люди открывали свое дело.

«С начала СВО государство взяло политику на создание технологического суверенитета. То есть все свое. Это подстегивает производство. <…> Что касается крупного бизнеса, то государство также выделяет субсидии на развитие критически важных отраслей», — сказал эксперт.

Последний год мы испытываем бум промышленного производства. Кто-то должен им управлять, кто-то должен там работать. Гарри Мурадян HR-эксперт

По его словам, к такому резкому скачку рынок труда оказался попросту не готов. К тому же, Россия взяла четкий курс на импортозамещение. И это тоже оказывает свое влияние на ситуацию.

Вырастить своего инженера

Многие работодатели сейчас безуспешно ищут инженеров. Даже в Москве эта специальность попала в разряд остродефицитных. На это в беседе с «360» обратила внимание независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Людей с инженерными специальностями немного. За студентами старших курсов [с такой направленностью обучения] компании уже охотятся, хотя они и без опыта. То же самое у нас касается рабочих специальностей», — сказала она.

Чтобы подобные специальности стали престижными, пояснила Лоикова, необходимо перестроить общественное сознание. Сейчас какой-либо популяризации и подходящей модели поведения нет.

«Поэтому и молодежь, и люди более зрелого возраста выбирают офисную работу. Хотя у нас квалифицированные рабочие получают достаточно хорошие деньги — более 300 тысяч рублей. Но очереди квалифицированных слесарей не выстраиваются. Просто есть некая история с модой на трендовые профессии», — подчеркнула HR-специалист.

РИА «Новости»

Карьера как проект

Главной тенденцией на рынках занятости Лоикова назвала нежелание молодежи подолгу трудиться в одной компании и отношение к карьере как к проекту.

«[Молодые люди] склонны строить свою траекторию, не боятся и пробуют себя в другом, даже в бизнесе. Для них карьера — проектная история, где можно получить какой-то социальный импульс, для них это тоже важно. Но в какой-то момент им может стать скучно. Цикл жизни на предприятии молодого специалиста — это год», — уточнила она.

РИА «Новости»

Эксперт также указала на стремительное сокращение числа молодых специалистов. Подобной просадки, по ее словам, не было никогда.

«Компаниям надо пересматривать свои требования: более зрелых сотрудников переучивать, удерживать», — заметила Лоикова.

Что касается IT-специалистов, то их востребованность в ближайшие годы не уменьшится. Таких кадров недостаточно и всегда будет не хватать.

Востребованы сильные разработчики, за ними гоняются. Но не все те, кто присутствует на рынке, являются таковыми. К 2030 году часть востребованных сегодня профессий будет неактуальна. И это нормально. Зулия Лоикова независимый HR-эксперт

Чтобы вывести экономику России на новый уровень, добавила Лоикова, необходимо изменить подход к образованию. И начинать стоит со школ.

«Нужно понимать те темпы и планы, которые необходимо набрать экономике. Для этого нужно спрогнозировать, в каких отраслях нам понадобятся люди. Система знаний и образования должна работать на экономику как часы», — резюмировала Лоикова.