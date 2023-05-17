Эксклюзив 17 мая 2023, 02:41 Искусство лицемерия. Почему псевдоактивисты выступили против передачи РПЦ иконы «Троица» «Голос Мордора»: возмутившиеся передачей РПЦ иконы «Троица» далеки от религии РИА «Новости»

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Написанную Андреем Рублевым икону «Троица» вернули церкви. В течение года образ будет находиться в храме Христа Спасителя, а потом его отправят в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Это решение раскритиковали некоторые общественные деятели. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал о том, почему «хорошие русские» выступили против возвращения иконы РПЦ.

Далее — прямая речь.

Икона, а не музейный экспонат

Вы, наверное, еще не знаете, но вот этих «хороших русских», людей с потрясающе светлыми лицами очень сильно покорежило от того, что [президент] Владимир Владимирович Путин решил вернуть икону Андрея Рублева «Троица» из собственности государства Русской православной церкви.

Казалось бы — а что тут такого? Это же икона, православная святыня, тем более — намоленная веками, а вот эти удивительные «хорошие русские» — они, как правило, очень далеки от православия, да и русскими их называть как-то не очень язык поворачивается.

Строго говоря, они вообще от любой религии очень далеки, особенно если это касается различных деятелей современного искусства. Ну, разве что, может, сатанизм им импонирует, но не более.

И тут ни с того, ни с сего — такая забота о православной святыне! Такая, что, наверное, самому Андрею Рублеву на том свете удивительно.

Вот, к примеру, некая журналистка и куратор выставок Анна Анатольевна Наринская. Она в интервью изданию Bild (нашлись еще одни защитнички православной иконы) гневно заявила:

«То, что сейчас происходит, — это надругательство над иконой. Если уж говорить вообще в этих терминах».

Ну вы поняли? Возвращение православной иконы в церковь, для которой она писалась и которой принадлежала веками — надругательство. Ведь мало ли, что по мнению таких вот Наринских, церковь может сотворить с иконой. А вдруг вообще вернёт ее в храм, чтобы ее каждый день видели прихожане? Немыслимое дело — молиться перед иконой, которую светлоликие персонажи считают вовсе не иконой, а неким артефактом, предметом искусства.

Двойные стандарты псевдоактивистов

И вот даже удивительно, что такая забота у них об иконе, а о прихожанах и священниках Украинской православной церкви они даже и не вспоминают. Хотя — нет, не удивительно. О них сейчас вообще никто не вспоминает, ни эти распрекрасные создания, ни западные человеколюбивые демократы, с ног до головы обвешанные общечеловеческими ценностями. Хотя там не иконы, а живые люди со своими убеждениями и верой. И этих людей миллионы. Их просто отрывают от их церкви, насильно, как в какой-нибудь Польше времен Тараса Бульбы, или же это можно сравнить с преследованием христиан в позднем Риме. И на этих людей всем этим гуманитарным гуманитариям строго наплевать. Их для них попросту не существует.

Им куда важнее судьба православной иконы. С которой, по большому счету, ничего и не происходит. Можно сказать, что она возвращается домой. В Русскую православную церковь.

И, скорее всего, именно этот простой факт их и ужасает. Ибо они хотели бы, чтобы эта икона вообще лучше лежала в каком-нибудь Британском музее, как и положено историческим ценностям из стран, которые они считают варварскими.