Общество 15 мая 2023, 15:59 Чудотворную икону «Троица» Андрея Рублева вернули РПЦ Пресс-служба патриарха Кирилла: Путин принял решение о возвращении «Троицы» Рублева РПЦ Публичное достояние

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Знаменитую икону «Троица» авторства Андрея Рублева вернули в распоряжение Русской православной церкви. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы „Троица“, написанной преподобным Андреем Рублевым», — отметили в РПЦ.

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«Троицу» выставят для общенародного поклонения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Икона будет находиться там в течение года с благословения патриарха Кирилла. Затем работа Рублева снова окажется на историческом месте в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Ранее патриарх Кирилл почтил память мучеников за веру и всех жертв репрессий советского времени. Предстоятель РПЦ возглавил ежегодную литургию на Бутовском полигоне.