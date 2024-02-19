Общество 19 февраля 2024, 01:41 Ипомея вне закона. Как обезопасить себя от риска уголовки на даче Юрист Соловьев: умышленное выращивание ипомеи трехцветной придется доказать Horst Sollinger/imageBROKER.com / Global Look Press

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Ипомею трехцветную включили в перечень растений, подлежащих государственному контролю. За выращивание цветка теперь можно получить штраф или даже лишиться свободы сроком до двух лет. Риски довольно высоки, так как человек может и не знать, что на его участке есть запрещенное растение. Также нельзя исключать недоброжелательных соседей, которые могут пожаловаться правоохранителям. «360» выяснил, как будет выполняться закон и стоит ли дачникам опасаться за свою судьбу.

Что гласит закон

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому выращивание ипомеи трехцветной теперь уголовно наказуемо. Речь идет о статье 231 УК «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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Ипомея трехцветная — однолетнее вьющееся травянистое растение. Оно растет в виде живой изгороди и довольно популярно в России. Как пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, в семенах этого симпатичного цветка содержатся вещества, аналогичные маковым, из которых изготавливают наркотические галлюциногенные составы.

Согласно статье закона, если количество вьюнов ипомеи превышает 10 штук, то человека могут оштрафовать на пять тысяч рублей или арестовать на срок до 15 суток. Организации в этом случае придется заплатить до 300 тысяч рублей.

Если количество вьюнов превышает 100 штук, то это квалифицируется как уголовное преступление, и нарушитель может получить до двух лет тюремного заключения. Хранение трех и более граммов семян ипомеи трехцветной также грозит уголовным наказанием.

РИА «Новости»

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов пояснил, что ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих вьюнов. Гаврилов отметил, что вопрос о том, кто и как будет выявлять запрещенные растения, остается открытым.

Советы специалистов

Ипомея трехцветная быстро дичает и размножается самостоятельно, рассказала изданию РБК старший научный сотрудник ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» Наталья Литвинова. В связи с этим будет довольно сложно контролировать распространение растения. Ботаник отметила, что есть много вопросов по идентификации данного вида ипомеи, ведь существует несколько ее видов.

«В роду ипомей есть, помимо трехцветной, еще ряд видов с очень сходными на вид цветками, например ипомея голубая и ипомея пурпурная, включающие целый ассортимент сортов, весьма популярных среди садоводов» — отметила Литвинова.

W. Layer/blickwinkel / Global Look Press

Юрист Соловьев отметил, что человек может и не знать, что у него на садовом участке растет запрещенное растение. Семена могут попасть на участок случайно.

Соловьев перечислил несколько сценариев обнаружения запрещенной ипомеи. В качестве примера он привел ситуацию с кляузничеством соседей-недоброжелателей. Правоохранительные органы будут вынуждены провести проверку и принять решение, которое будет зависеть от количества вьюнов на участке. Также контролировать исполнение закона может администрация СНТ и сотрудники садово-паркового хозяйства.

«Они вполне могут все это сфотографировать и написать заявление, передать материалы в правоохранительные органы. И те будут обязаны проводить проверку», — рассказал Соловьев.

Юрист посоветовал дачникам, у которых растут вьюны, определить по картинкам, не являются ли они ипомеей трехцветной. Таким образом можно обезопасить себя от неприятностей.

Доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета Евгений Абизов в интервью изданию «Подъем» рассказал, как можно избавиться от запрещенного цветка.

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«Однолетние вьюнковые дают обильное количество семян, и следующий год они переживают в состоянии семени. Многолетние — это достаточно удалить корневища. А однолетние — прополоть и перекопать», — рассказал эксперт.

Также ученый посоветовал покупать семена ипомеи у проверенных брендов, чтобы случайно не купить запрещенный цветок.

«Сейчас надо задуматься тем, кто торгует этими семенами. Я вот посмотрел на маркетплейсах, ну очень много продается семян ипомеи трехцветной», — подчеркнул Соловьев.

Формальный запрет

По словам Соловьева, по ипомее не станут проводить никакие специализированные рейды.

«Скорее всего, это такой профилактический запрет. Бабушку, у которой этот вьюнок растет на дачном участке, никто привлекать не будет», — заверил юрист.

Но специалист отметил, что незнание закона не освобождает от ответственности. Правоохранительные органы могут посчитать, что посадками могли воспользоваться посторонние и «натрясти оттуда опиатов». Однако юрист подчеркнул, что вьюнок вдоль забора как украшение — это одна история, а выращивание растения для сбора семян — это совсем другое.

Если человек выращивает ипомею в небольшом объеме и он не знал [о запрете], то никто его не будет сильно наказывать, потому что это действительно очень тонкая грань. Иван Соловьев Заслуженный юрист России

По словам юриста, в правонарушениях, которые касаются растений, нужно четко знать, как доказать умысел. Поэтому новый закон — это, скорее, формальное включение в перечень, поскольку ученые обнаружили в семенах цветка наркотические вещества.

Соловьев отметил, что вряд ли завтра всех дачников «побегут привлекать» к уголовной ответственности. В то же время он посоветовал не злоупотреблять выращиванием ипомеи трехцветной.