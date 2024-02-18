Криминал 18 февраля 2024, 11:18 Россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание популярных цветов на даче Гаврилов: выращивание ипомеи трехцветной грозит лишением свободы до 2 лет Википедия

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Выращивание ипомеи трехцветной грозит россиянам тюремным сроком. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил депутат Сергей Гаврилов.

«Теперь на земельном участке нельзя выращивать ипомею трехцветную, которая стала популярным разноцветным цветком у бабушек-дачниц. Если их количество превышает 100 вьюнов, то дело квалифицируют как преступление», — сказал он.

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Парламентарий отметил, что получение или хранение даже трех семян этого вида растений подпадает под уголовное преследование, максимальная санкция — два года лишения свободы.

«Важно помнить про это, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие землепользователем или земледельцем мер по уничтожению дикорастущих растений», — добавил депутат.

Гаврилов напомнил, что растение очень быстро размножается, его часто можно встретить у обочин и в кустах.

«Растет как сорняк, повсюду. Но в его семечках содержатся наркотические галлюциногенные вещества», — заключил он.

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