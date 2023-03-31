Эксклюзив 31 марта 2023, 20:11 Трупы с укусами, халатность и миллионные кражи. Главное о ситуации с бездомными животными в Астрахани Депутат Шеин: решить проблему с собаками в Астрахани позволит прозрачность финансирования Телеканал «360»

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Тело женщины со следами укусов нашли на окраине Астрахани. По данным СК, она скончалась от травматического шока и потери крови. Проблема с бродячими псами в городе существует давно. Последние события подтолкнули многих активнее бороться за отмену федерального закона, который запрещает умерщвлять беспризорных и агрессивных животных. Однако некоторые жители уверены: женщину убили люди, ведь из одежды на ней не осталось даже обуви. Да и в том, что бродячих собак стало так много, виноваты местные власти.

Утром 26 марта на одной из парковок в Советском районе Астрахани обнаружили труп местной жительницы 1979 года рождения. Погибшая — дочь директора местного филиала Саратовской государственной юридической академии, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

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В Следственном комитете заявили, что на теле были «рвано-укушенные раны, причиненные бродячими собаками».

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть астраханки наступила в результате травматического шока, сопряженного с массивной кровопотерей», — уточнили в ведомстве.

Следователям поверили не все

Однако не все жители верят, что женщину убили именно собаки.

«Собаки вряд ли могли убить ее, а вот то, что какой-то маньяк в городе орудует, — это да. Там промзона, туда никто не пойдет, там жесть что творится», — уверен Алексей Чернышев.

Видео, на котором показано тело погибшей, оказалось в распоряжении «360»: женщину нашли в задранной майке, без штанов, нижнего белья и обуви. Рядом с машиной, у которой она лежала, нет луж крови или следов разорванной ткани.

Собаки же не могли одежду съесть. Если бы они сдирали одежду, рядом какие-то лохмотья были бы. А девушку явно туда привезли и выкинули, собаки доделали дело. Алексей Чернышев местный житель

Он уточнил, что недалеко от места, где нашли труп, находится мясокомбинат, который выбрасывает отходы — головы животных. Собаки, обитающие в том районе, привыкли есть с них сырое мясо, поэтому их могло привлечь тело уже мертвой женщины.

«Эти собаки, которые живут на территории, питаются этими головами, они теперь не могут без сырого мяса. <…> Они были готовы доделать дело (питаться трупом — прим. ред.) — их кормят остатками с мясокомбината», — объяснил Алексей Чернышев.

Волонтеры «Московской зоозащиты», которые также занимаются проблемами Астрахани, удивились, что животных сделали виновными в гибели женщины через сутки после обнаружения тела.

«Глубочайшее убеждение нашей группы в том, что от СК надо требовать две вещи: всестороннего объективного расследования этого эпизода в рамках полномочий ведомства и опровержения», — подчеркнула собеседница «360».

Выброшенные на улицу головы скота / Телеканал «360» Выброшенные на улицу головы скота / Телеканал «360» Выброшенные на улицу головы скота / Телеканал «360» Выброшенные на улицу головы скота / Телеканал «360»

Не первый труп

Тела со следами укусов находят в Астрахани не в первый раз. Депутат областной думы Евгений Дунаев рассказал «360», что 6 ноября 2020 года обнаружили мертвого обглоданного мужчину.

«Дочь этого мужчины позвонила и рассказала, что его искали три дня. В это время собаки три дня обгладывали его труп», — заявил он.

Выяснилось, что у жителя случился сердечный приступ, пока он был на улице. Медики не смогли ответить, был ли мужчина еще жив, когда на него напали животные.

По словам Дунаева, с тех пор зафиксировано несколько подобных случаев: собаки не только обгладывали трупы, но и якобы насмерть загрызали прохожих. Судебная экспертиза подтвердила как минимум два факта.

Например, в январе 2022-го стая бездомных животных загрызла 58-летнего жителя Приволжского района, когда он шел на работу. Мужчина скончался на месте.

Одна из местных жительниц, которая в прошлом году сама пострадала от нападения бродячих собак на оживленной улице города, сообщила, что с января 2023-го обнаружили уже три разорванных тела.

На улице нашли обглоданный труп — снег вокруг был залит кровью. Некоторые защитники собак говорили, что они грызли уже мертвое тело. Но даже если это так, никто не имеет права глумиться над трупом. Недавно на другой улице нашли мужчину мертвого — обгрызанный, изуродованный труп. СК признал, что он умер от болевого травматического шока — то есть его грызли заживо. Вера местная жительница

Еще одна жительница Астрахани рассказала «360», как собака покусала ее сына на детской площадке. Это произошло четыре года назад: когда ребенок гулял, животное подбежало к нему и начало рвать ногу.

«Родители сопровождают детей до школы и забирают обратно. Недавно был случай: мама отправила ребенка в школу, но он туда не дошел. По пути собака разорвала его рюкзак, потому что учуяла там блинчик. Ребенок пришел в стрессе, сейчас он нуждается в психологе. Все дети боятся спокойно ходить», — сказала она.

Ситуация с пациентами, пострадавшими от укусов животных, приобретает критический характер, подтвердил в беседе с «360» заведующий травматологическим отделением Николай Панчин.

За 2020 год обратились 3928 человек, в 2022-м — 5825. С января по сегодняшний день — 1604 пациента. Если такая же статистика будет продолжаться, к концу года мы получим уже 6,5 тысячи укушенных. Ситуация осложняется, количество обращений растет. Николай Панчин заведующий травматологическим отделением

Однако он уточнил, что в статистике учитывают нападения не только бездомных животных, но и домашних, и обитающих в дикой природе. К тому же в список, помимо собак, входят, например, лисы и еноты. Пациенты обращаются и с серьезными травмами, и с незначительными — «идут для перестраховки».

Требуют разрешить убийство собак

Многие местные жители требуют разрешить эвтаназию бездомных собак. Вступивший в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» (498-й) такие действия запрещает.

Он не позволяет умерщвлять зверей без крайней необходимости: если нет подтвержденного неизлечимого заболевания или последствий травмы, которые не совместимы с жизнью. Также закон обязывает власти гуманно регулировать численность бродячих животных.

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«Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с животными, не допускается», — сказано в тексте документа.

Следовательно, бездомных собак нужно отлавливать, вакцинировать и стерилизовать. Затем их должны возвращать в естественную среду обитания. О том, что животное прошло все процедуры, говорит специальная бирка в ухе.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Если собаку нельзя вернуть на улицу, в том числе из-за немотивированной агрессии к людям, ее оставляют в приюте. Там животное находится, пока его не пристроят хозяевам или оно не умрет естественной смертью.

Многие астраханцы призывают отменить 498-й закон, поскольку «не могут спокойно ходить по улицам».

«Я не юрист, но по той ситуации, что происходит в городе, я понимаю, что закона либо нет, либо он не работает, либо его не исполняют. <…> Я не хочу, чтобы собак убивали, но я хочу, чтобы мы могли спокойно гулять», — заявила местная жительница Елена.

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Другая собеседница «360» подчеркнула, что в детстве никогда не слышала, чтобы кого-то из детей покусала собака.

«Мы что, корм для бродячих собак? <…> Закон этот нужно отменять полностью и город очищать от собак. Чтобы мы не подвергались нападению», — утверждает она.

Депутат Евгений Дунаев рассказал, что дума Астраханской области дважды обращались в Госдуму с просьбой «подкорректировать» закон и разрешить ликвидировать агрессивных собак.

«Мы против жестокого обращения с животными. Зоозащитники должны понимать, что мы вместе с ними. Но агрессивные собаки — это другое дело. <…> Здесь нужно решение принять, чтобы нас обезопасить. <…> Я не могу сказать за другие города, но в Астрахани такая ситуация. Давайте здесь решать с этими бродячими собаками проблему. Не решим — еще будут трупы, еще будут укушенные, заживо съеденные люди», — заявил он.

В 20-х числах марта жители даже выходили на митинг против 498-го закона.

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Соблюдать закон мешает воровство

Закон об ответственном обращении с животными работает, но не в Астрахани, отметила представитель общественности Валентина Наумова. Она рассказала «360», что с 2019 года выделяются миллионы на решение проблемы с бездомными собаками.

В итоге деньги используют не по назначению, подтвердил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Астраханской областной думе Олег Шеин.

Следственный комитет выступил с релизом, из которого вытекало, что из 52 миллионов рублей, которые были выйти из бюджета, украли 47 миллионов, оставшиеся пять пошли на зарплату персонала. Если все деньги украсть, о каких результатах можно говорить с точки зрения исполнения закона? Олег Шеин глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Астраханской областной думе

Исправить ситуацию позволит прозрачность финансирования. Если видео и фотоматериалы по размещению собак в приютах будут доступны, воровать будет невозможно, уверен депутат.

Сейчас же людей сталкивают лбами, считает Валентина Наумова.

«Зоозащиту сталкивают с теми людьми, кто против покусов. Хотя зоозащита тоже против покусов, абсолютно», — сказала она.

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Виноваты люди, а не собаки

В ситуации, которая сложилась в городе, виноваты отнюдь не собаки. Такого мнения придерживается и жительница Астрахани Лариса Ремизова.

Вопрос о собаках почему-то замалчивает вопрос прозрачности денежных средств (которые выделяются на решение этой проблемы — прим. ред.). В результате виноваты собаки, а не те люди, которые этими средствами распорядились. Когда будет прозрачность, все вопросы будут решены. Лариса Ремизова

Она рассказала «360», что муниципальный приют в городе закрыли.

«Вместо него получил все заказы частный „Экоприют“, в который ни депутаты, ни общественники не могли проникнуть, чтобы понять, проводят там стерилизацию или нет», — объяснила Лариса Ремизова.

В конце ноября в Сети появилась информация о том, что на Фунтовском полигоне под Астраханью зоозащитники нашли десятки обезображенных трупов собак, у части из них были бирки «Экоприюта», который работает по программе ОСВВ — отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска.

Деньги на свою деятельность компания получала от государства: по данным справочно-аналитической системы «Спарк», «Экоприют» 24 раза выигрывал тендеры на оказание услуг в рамках госконтрактов. Как уточнили во всероссийском объединении экоактивистов «Нам здесь жить», речь может идти о миллионных контрактах.

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Общественный инспектор в области мероприятий по бездомным животным Валентина Волобоева в разговоре с «360» подчеркнула, что все зоозащитники против нахождения собак на улицах Астрахани. Что касается закона № 498 «Об ответственном обращении с животными», то исполняют его «по-астрахански».

В 2019 году два миллиона, выделенные на стерилизацию собак, были украдены: на улицах можно было заметить беременных собак с бирками на ушах. В 2020-м из 38 миллионов потратили лишь 11 миллионов: вместо того, чтобы стерилизовать три с половиной тысячи животных, этой процедуре подвергли около тысячи особей. В течение нескольких месяцев 2021 года собак вовсе не отлавливали, пока не пожаловались зоозащита и общественность.

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«Как можно обвинять природу? <…> Администрация не исполняет закон! Халатно относится к этому, собаки продолжают размножаться. <…> Давайте будем справедливы и смотреть все стороны этой ситуации. Чиновники в этом очень даже виноваты. <…> Ответственная позиция должна быть! <…> Бездомных животных на улицах быть не должно. Закон существует — его надо исполнять. Пять лет существования закона — и ничего не изменилось, популяция выросла», — добавила Волобоева.

На вопрос о том, стоит ли верить, что погибшую в конце марта женщину загрызли собаки, собеседница «360» отметила: делать какие-либо заявления Следственный комитет обязан только после тщательной экспертизы, а паблики и СМИ не должны разжигать ненависть между жителями.

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Сложно говорить о нормах в современном обществе, когда некоторые люди пытаются пойти более легким путем, считает зоозащитник и психолог Катерина Молния.

Легкий путь — это взять и уничтожить, разбить, сломать, застрелить, внедрить закон об эвтаназии, не разобраться, не вести честное и открытое расследование. Это можно назвать современным? По моему мнению — нет. Современное — это смесь вечного и доброго с новыми, продвинутыми решениями, улучшить качество жизни и людей, и братьев наших меньших, и всей планеты в целом. Это лучшее, что мы берем из прошлого, и делаем еще лучше. Разве может убийство быть лучше? Мы валим наши беды на бездомных животных, мы покрываем преступления собачьими укусами, срываем свою беспомощность на тех, кто более беспомощен и зависим от нас. Сегодня это может быть собака, завтра — более слабый человек или ребенок Катерина Молния

В комментарии для «360» она напомнила, что, показывая другие примеры, человечные, такие как строительство центров помощи и адаптации бродячих (и зачастую выброшенных) собак, подготовка специалистов, увеличение заработных плат ветеринарам, мы действительно поменяемся и станем тем самым современным обществом.