Стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину под Астраханью

В Астраханской области СК возбудил дело о халатности. Это произошло после того, как стая бездомных животных загрызла 58-летнего жителя Приволжского района.

ЧП произошло в Приволжском районе, в селе Кулаковка. По имеющимся данным, стая бездомных собак набросилась на мужчину, когда тот шел на работу. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Известно, что он работал слесарем.

По словам местных жителей, всем известно, что в тех местах обитают бездомные собаки. Не исключено, что житель Кулаковки попросту решил сократить путь и выбрал малолюдную дорогу, которая проходит за гаражным кооперативом на окраине села. Так как трагедия произошла в безлюдном месте, шансов быть услышанным прохожими у него практически не было, сообщили собеседники kp.ru.

Прокуратура в ходе расследования даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову животных.

Ранее в Забайкалье семилетнюю девочку растерзала стая бродячих собак. Глава Забайкальского края Александр Осипов после этого попросил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных.