Общество 23 марта 2023, 19:34 «Глубокая трансформация мироустройства». Главное из отчета Михаила Мишустина Премьер-министр Мишустин отчитался о работе правительства за 2022 год. Главное

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Премьер-министр Михаил Мишустин выступил более чем с четырехчасовым докладом перед Госдумой. Председатель правительства отчитался о работе за 2022 год, рассказал о противостоянии антироссийским санкциям, мерах поддержки экономики и граждан и многом другом. Главные заявления — в материале «360».

1 Экономика России Хотя в 2022 году экономике России был нанесен жесточайший удар западными санкциями, она выстояла. «В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции, постоянного поиска ответа на вопрос — что будет дальше. Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей. Одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед, для роста экономики и достижения тех национальных ориентиров, которые перед нами поставил президент», — отметил премьер-министр. Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным, и в 2024 году темпы роста валового внутреннего продукта будут выше развитых стран, заверил Мишустин. «Такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз. В ковидный 2020 год она тоже показала себя более устойчивой, чем ожидалось. Тот кризис мы прошли увереннее многих западных стран, где снижение ВВП было намного больше», — добавил он. Государство обеспечило отечественные компании поддержкой за счет бюджета и Фонда национального благосостояния. Российский бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку товарных и логистических цепочек, адаптироваться к изменившимся условиям. Системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, в энергетике, в сфере информационных технологий выдано более полутора триллионов рублей. Еще четыре триллиона ушли на различные программы льготного кредитования, рассказал премьер. Телеканал «360»

2 О мироустройстве «В прошлом году началась глубокая трансформация мироустройства. Все больше стран понимают, что справедливый мир будущего несовместим с правилами, навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. На острие этого процесса сейчас именно Россия. Идет жесткая стратегическая конкуренция. А по факту — борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов на благо своего народа; 2022-й стал годом сложного адаптационного периода, пересборки хозяйственных связей. И, как сказал в самом начале, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Важно обеспечивать его устойчивость и задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу страну еще сильнее. Президент поставил конкретные задачи по достижению этой цели. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем успеха», — сказал Мишустин.

3 Медицина Более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий появилось в России с 2022 года. Капитально отремонтированы более тысячи медицинских учреждений. Медики получили 37 тысяч единиц нового оборудования, две тысячи машин скорой помощи и четыре тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов. Открыто 74 центра амбулаторной онкологической помощи — теперь они есть во всех субъектах страны, подчеркнул Мишустин. Проходят модернизацию сосудистые центры и их первичные отделения. Были добавлены восемь новых видов высокотехнологичной помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях. В прошлом ее оказали почти полтора миллиону человек. «Сбережение и укрепление здоровья человека, повышение продолжительности жизни — это важнейшие общегосударственные задачи», — напомнил председатель правительства. РИА «Новости»

4 Поддержка россиян Прожиточный минимум с 1 июня 2022 года вырос более чем на 13,5%, а минимальная оплата труда — на 17%, напомнил председатель правительства. Кроме того, с апреля прошлого года расширили ежемесячные выплаты на всех нуждающихся родителей. Такие семьи, где растут дети в возрасте от восьми до 17 лет, ежемесячно получают от шести до 12 тысяч рублей на ребенка. Эта поддержка оказана более чем трем с половиной миллионам российских семей. Программу материнского капитала удалось не только сохранить, но и нарастить. С февраля 2023 года размер выплат вырос почти на 12% и теперь составляет около 587 тысяч рублей на первого ребенка и более 775 тысяч — на второго. Были проиндексированы и пенсии. Первый раз их повысили на 8,5% в январе прошлого года, вторая прибавка на 10% последовала в июне. Таким образом, средний размер выплат неработающим пенсионерам превысил 20 тысяч рублей на человека, добавил Мишустин. Телеканал «360»

5 Образование За 2022 год государство построило 240 детсадов. Появилось 250 новых школ, еще полторы тысячи отремонтировано. Во многих учебных заведениях обновили парк школьных автобусов — для этого закупили четыре тысячи новых машин, напомнил премьер-министр. Молодежь активно пользуется «Пушкинской картой»: ее оформили более восьми миллионов человек. Модернизируют детские школы искусств: порядка 200 из них реконструированы, в 300 поставили музыкальные новые инструменты, оборудование и учебные материалы. РИА «Новости» Построили и отремонтировали 336 сельских домов культуры в 68 регионах страны. Еще в 23 появилось 80 передвижных многофункциональных культурных центров: в них жители удаленных деревень и сел могут посмотреть кино и послушать концерты. «Лучший результат российского образования — это победы наших детей. Сборные команды ежегодно выступают на самых значимых восьми международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. В прошлом году выиграли 43 медали. Большинство из них — высшей пробы, 32 золотые и 11 серебряных. Это лучший результат по количеству золота за последние 10 лет!» — отметил Мишустин.

6 Вейпы Отдельно в отчете прозвучала тема вейпов — электронных устройств, генерирующих высокодисперсный аэрозоль. После вопроса спикера Госдумы Вячеслава Володина премьер-министр заверил, что правительство непременно рассмотрит вопрос о запрете этих гаджетов для курения и сформирует свою позицию. Ранее парламентарии уже обращались по этой теме к Минфину, однако в ведомстве ответили, что запрет приведет лишь к нелегальному обороту вейпов в стране. Также 9 марта правительство приняло решение внести в ГД законопроект о табачном рынке. Депутаты планируют установить административную и уголовную ответственность за отсутствие у продавцов никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для ЭСДН, необходимых разрешительных документов и маркировки товаров.