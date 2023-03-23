23 марта 2023, 19:34
«Глубокая трансформация мироустройства». Главное из отчета Михаила Мишустина
Премьер-министр Мишустин отчитался о работе правительства за 2022 год. Главное
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил более чем с четырехчасовым докладом перед Госдумой. Председатель правительства отчитался о работе за 2022 год, рассказал о противостоянии антироссийским санкциям, мерах поддержки экономики и граждан и многом другом. Главные заявления — в материале «360».
Экономика России
Хотя в 2022 году экономике России был нанесен жесточайший удар западными санкциями, она выстояла.
«В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции, постоянного поиска ответа на вопрос — что будет дальше. Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей. Одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед, для роста экономики и достижения тех национальных ориентиров, которые перед нами поставил президент», — отметил премьер-министр.
Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным, и в 2024 году темпы роста валового внутреннего продукта будут выше развитых стран, заверил Мишустин.
«Такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз. В ковидный 2020 год она тоже показала себя более устойчивой, чем ожидалось. Тот кризис мы прошли увереннее многих западных стран, где снижение ВВП было намного больше», — добавил он.
Государство обеспечило отечественные компании поддержкой за счет бюджета и Фонда национального благосостояния. Российский бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку товарных и логистических цепочек, адаптироваться к изменившимся условиям.
Системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, в энергетике, в сфере информационных технологий выдано более полутора триллионов рублей. Еще четыре триллиона ушли на различные программы льготного кредитования, рассказал премьер.
О мироустройстве
«В прошлом году началась глубокая трансформация мироустройства. Все больше стран понимают, что справедливый мир будущего несовместим с правилами, навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. На острие этого процесса сейчас именно Россия. Идет жесткая стратегическая конкуренция. А по факту — борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов на благо своего народа; 2022-й стал годом сложного адаптационного периода, пересборки хозяйственных связей. И, как сказал в самом начале, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Важно обеспечивать его устойчивость и задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу страну еще сильнее. Президент поставил конкретные задачи по достижению этой цели. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем успеха», — сказал Мишустин.
Медицина
Более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий появилось в России с 2022 года. Капитально отремонтированы более тысячи медицинских учреждений.
Медики получили 37 тысяч единиц нового оборудования, две тысячи машин скорой помощи и четыре тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов. Открыто 74 центра амбулаторной онкологической помощи — теперь они есть во всех субъектах страны, подчеркнул Мишустин.
Проходят модернизацию сосудистые центры и их первичные отделения. Были добавлены восемь новых видов высокотехнологичной помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях. В прошлом ее оказали почти полтора миллиону человек.
«Сбережение и укрепление здоровья человека, повышение продолжительности жизни — это важнейшие общегосударственные задачи», — напомнил председатель правительства.
Поддержка россиян
Прожиточный минимум с 1 июня 2022 года вырос более чем на 13,5%, а минимальная оплата труда — на 17%, напомнил председатель правительства. Кроме того, с апреля прошлого года расширили ежемесячные выплаты на всех нуждающихся родителей.
Такие семьи, где растут дети в возрасте от восьми до 17 лет, ежемесячно получают от шести до 12 тысяч рублей на ребенка. Эта поддержка оказана более чем трем с половиной миллионам российских семей.
Программу материнского капитала удалось не только сохранить, но и нарастить. С февраля 2023 года размер выплат вырос почти на 12% и теперь составляет около 587 тысяч рублей на первого ребенка и более 775 тысяч — на второго.
Были проиндексированы и пенсии. Первый раз их повысили на 8,5% в январе прошлого года, вторая прибавка на 10% последовала в июне. Таким образом, средний размер выплат неработающим пенсионерам превысил 20 тысяч рублей на человека, добавил Мишустин.
Образование
За 2022 год государство построило 240 детсадов. Появилось 250 новых школ, еще полторы тысячи отремонтировано. Во многих учебных заведениях обновили парк школьных автобусов — для этого закупили четыре тысячи новых машин, напомнил премьер-министр.
Молодежь активно пользуется «Пушкинской картой»: ее оформили более восьми миллионов человек.
Модернизируют детские школы искусств: порядка 200 из них реконструированы, в 300 поставили музыкальные новые инструменты, оборудование и учебные материалы.
Построили и отремонтировали 336 сельских домов культуры в 68 регионах страны. Еще в 23 появилось 80 передвижных многофункциональных культурных центров: в них жители удаленных деревень и сел могут посмотреть кино и послушать концерты.
«Лучший результат российского образования — это победы наших детей. Сборные команды ежегодно выступают на самых значимых восьми международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. В прошлом году выиграли 43 медали. Большинство из них — высшей пробы, 32 золотые и 11 серебряных. Это лучший результат по количеству золота за последние 10 лет!» — отметил Мишустин.
Вейпы
Отдельно в отчете прозвучала тема вейпов — электронных устройств, генерирующих высокодисперсный аэрозоль. После вопроса спикера Госдумы Вячеслава Володина премьер-министр заверил, что правительство непременно рассмотрит вопрос о запрете этих гаджетов для курения и сформирует свою позицию.
Ранее парламентарии уже обращались по этой теме к Минфину, однако в ведомстве ответили, что запрет приведет лишь к нелегальному обороту вейпов в стране.
Также 9 марта правительство приняло решение внести в ГД законопроект о табачном рынке. Депутаты планируют установить административную и уголовную ответственность за отсутствие у продавцов никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для ЭСДН, необходимых разрешительных документов и маркировки товаров.
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