Глава ГК «Конфаэль» Ирина Эльдарханова раскрыла формулу успеха | 360°

Общество 25 сентября 2022, 09:25 Поделиться Telegram

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Viber Уникальный шоколад с индивидуальным подходом. Создательница фабрики «Конфаэль» — о своей формуле успеха Глава ГК «Конфаэль» Эльдарханова: формула успеха в том, чтобы заниматься тем, что нравится

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История шоколадной фабрики «Конфаэль», конфеты которой дарят самым знаменитым политикам и звездам, началась со случайной встречи, вылившейся в историю любви длиной почти в полвека. Ирина Эльдарханова, председательница совета директоров группы компаний «Конфаэль» поделилась с «360» своей формулой успеха.

Любовь как основа

О встрече со своим будущим супругом Аднаном Ирина Эльдарханова, в девичестве Христолюбова, говорит как о чем-то, предопределенном свыше. Они оба приехали в Москву на время — она из Челябинска, он из Грозного. Оба оказались на Красной площади. Аднан подошел спросить, где находится кинотеатр, который искала и сама Ирина.

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«Решили искать вместе. Мы пошли по Тверской, начались наши разговоры о жизни, и нам уже не захотелось идти в кинотеатр, потому что было интересно друг с другом», — вспомнила она.

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Они проговорили до самого отбытия поезда Ирины — так и началась история любви длиной почти в полвека.

Позднее пара решила съехаться — и Ирина поехала за мужем в Чечню, где жила его семья. Предпринимательница призналась, что сначала ей было нелегко в чужой республике, но любовь оказалась сильнее страха.

«Конечно, приехать в чужую по религии, менталитету и культуре республику было сложно, но на первом месте стояла любовь и семья, поэтому безоговорочно был сделан выбор, что мы едем в Грозный», — рассказала она.

Еще в Ленинграде Ирина отучилась в Институте текстильной и легкой промышленности, а в 1980 году в Чечне устроилась на первую работу, но по специальности трудилась недолго — уже через месяц ее перевели на должность главного инженера на предприятии в Грозном. Ирина объяснила это тем, что на новом производстве критически не хватало кадров.

Я удивляюсь их смелости даже спустя 40 лет, что девочку 22 лет они назначили руководителем, вторым лицом предприятия, и тому, что я не испытывала никаких сложностей, как справляться с этой работой Ирина Эльдарханова.

Именно такой собственный опыт теперь помогает Ирине в работе: в отличие от многих руководителей, она не боится назначать на серьезные должности молодых людей. При этом на казенную структуру, как рассказала Эльдарханова, она работала ничуть не хуже, чем на себя.

«Я работала на государство с абсолютно не меньшим рвением, не меньшей самоотдачей, не меньшим восторгом от того, что нужно сделать что-то качественное, новое, интересное, чем работая на себя», — поделилась она.

В бизнес — с нуля

Через некоторое время супруги Эльдархановы переехали в Москву. Ирина признается: это была ее идея, остаться в столице планировали всего на год — чтобы начать свой бизнес. Но из-за военных действий в Чечне супругам пришлось задержаться в столице.

Сначала они работали с импортом, но качество товара — вкус, дизайн и отношение к производству — зачастую не нравились предпринимательнице. Тогда-то и появилась идея открыть собственную шоколадную фабрику.

Ирине с супругом удалось создать уникальный бизнес: в отличие от многих других крупных кондитерских предприятий, «Конфаэль» занимается индивидуальными заказами.

Каждый заказ для нас один среди многих, но для человека, который получит подарок или который его заказал, он единственный Ирина Эльдарханова.

Причем продукция «Конфаэль» не ограничивается обычными конфетами — на фабрике делают и шоколадные портреты, и уникальные сладкие фигуры, и многое другое.

Иногда люди не верят в то, что находящиеся перед ними предметы полностью сделаны из шоколада — от фигур, которые стоят в первом в России шоколадном бутике на Тверской, периодически пытаются отколоть или даже откусить кусочек, чтобы убедиться в том, что это не пластик или гипс, замаскированный под конфету.

Бизнес - это вызов

Из-за того, как реалистично выглядят фигуры «Конфаэль», многие заказчики хотят от фабрики невозможного — сделать из шоколада рабочий ноутбук или фигуру человека, которая бы стояла без опоры на что-либо.

Мы просто фанатики своей работы и своих клиентов Ирина Эльдарханова.

В день, по словам предпринимательницы, дизайнерам приходится отрисовывать десятки эскизов, потому что все заказы индивидуальны. Но в «Конфаэль» понимают, что никто другой сделать такого не сможет.

«Мы знаем точно, что если мы скажем: „Мы не сделаем“, никто не сделает», — подчеркнула Эльдарханова.

При этом каждый заказ должен быть выполнен в срок, так что загрузка у сотрудников фабрики бывает колоссальной, а перенести сроки, чтобы не сбить всю цепочку производства, невозможно.

«Нужно и нарисовать эскизы, подготовить производство, сделать упаковку, выпустить конфеты — все индивидуальное. И мы должны сделать все сегодня и только сегодня. А еще цены посчитать, норму расходов сделать, технологические карты написать, потому что одно без другого сделать невозможно», — объяснила Эльдарханова.

Формула успеха

Главным в своей работе Ирина Эльдарханова считает увлеченность и преданность делу — именно это она называет частичкой той формулы успеха, которая позволила ей добиться таких высот.

Первая формула успеха — делать то, что тебе нравится; вторая — делать свое дело с полной самоотдачей; третья — любить людей, с которыми ты создаешь команду; и четвертая — во главу угла ставить не деньги, а пользу, которую ты приносишь другим людям Ирина Эльдарханова.

Но на достигнутом предпринимательница не остановилась. Сейчас она входит в женский совет БРИКС, где каждую страну представляет одна бизнес-леди. Организация в том числе проводит и конкурс инноваций — только от России на него поступило более 100 заявок, Ирина Эльдарханова оказалась лучшей.

Она также состоит в Союзе женщин России, который организовывает различные встречи и мероприятия, а также обучение предпринимательниц — как действующих, так и тех, кто только собирается открыть свой бизнес.

«Я хочу, чтобы те, кто смотрит на меня, понимали, что нет ничего страшного и что мы друг другу можем оказать поддержку», — заключила Ирина Эльдарханова.

«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на RuTube.

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