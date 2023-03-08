Эксклюзив 08 марта 2023, 16:23 Какие цветы выбрать в подарок на 8 Марта? Советы для тех, кто растерялся Флорист посоветовала мужчинам покупать стойкие и декоративные цветы на 8 Марта Unsplash

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Не всегда женщине можно подарить традиционные тюльпаны и мимозу 8 Марта. На рынке много других цветов, которым любая дама будет рада. В этом убеждена флорист, декоратор Татьяна Весенняя. В беседе с «360» она дала мужчинам дельный совет.

По ее словам, если мужчина растерялся и не знает, что подарить любимой женщине, то роза — беспроигрышный вариант.

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«Это всегда попадание в точку, потому что роза — это королева цветов. Можно купить кустовые розы. Это тоже будет очень красиво», — сказала она.

Флорист также отметила, что часто мужчины отталкиваются от стойкости цветов. В таком случае она посоветовала покупать гвоздику. Весенняя отметила, что разновидностей гвоздики много, как много и ее расцветок. Также она отметила стойкость лилий и альстромерий.

Напоследок эксперт порекомендовала подарить женщине декоративные цветы в горшках, такие как бегонии, спатифиллумы, антуриумы.

Ранее выпускница Международной школы флористов и дизайнеров «Николь» Анастасия Кузьмина рассказала, как продлить жизнь цветам. Она посоветовала каждый день менять воду у цветов и подрезать им стебли.