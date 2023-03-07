Интересное 07 марта 2023, 16:59 Флорист Кузьмина рассказала, как продлить жизнь цветам

Читать 360tv в

Для того, чтобы цветы простояли как можно дольше, не стоит ставить их в очень теплое место. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала выпускник Международной школы флористов и дизайнеров «Николь» Анастасия Кузьмина.

Флорист посоветовала каждый день менять воду у цветов и подрезать им стебли.

Реклама

«Не ставить в очень теплое место. Чем прохладнее, тем лучше, но не минусовая температура. Каждый день нужно менять воду и подрезать стебелечки», — процитировало РИА ФАН Кузьмину.

Реклама

Также продлить жизнь цветам может специальный порошок кризал, который продается в цветочных магазинах, добавила флорист.