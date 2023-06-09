Общество 09 июня 2023, 14:00 Фейк: региональные власти выдали знаки качества производителю «Мистера Сидра» Самарский Минпромторг опроверг наличие региональных знаков качества у «Мистера Сидра» Пресс-служба МВД

Читать 360tv в

Информация о региональных знаках качества напитка «Мистер Сидр», которым массово отравились россияне, не соответствует действительности. Об этом сообщил Минпромторг Самарской области.

Фейк

В Сети распространили информацию, что в 2021 году региональное министерство якобы выдало производителю «Мистера Сидра» ООО «Анди» знаки «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Например, об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Реклама

Источником новости стала пивная «Нехило» (ООО «Варка»). Компания опубликовала в Сети файл с ассортиментом, в который включила много напитков от ООО «Анди». При этом на первой странице в «Нехило» указали, что их торговая марка получила звания от Минпромторга Самарской области.

Правда

Региональное министерство сообщило в Telegram-канале, что производитель «Мистера Сидра» не получал знаки «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» ни на один из своих напитков.

«Сейчас большое количество СМИ размещает информацию, не соответствующую действительности, откровенно ложную по поводу присвоения символики „Самарский продукт“ алкогольному напитку „Мистер Сидр“», — заявил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин в видеообращении.

Глава министерства отметил, что предприниматель, производивший опасный алкогольный напиток, никогда не обращался в ведомства за выдачей знаков. Заявление на присвоение продукции ООО «Анди» символики «Самарский продукт» Минпромторг никогда не рассматривал, подчеркнул Шамин.

«Никогда сертификат на продукцию „Анди“ Минпромторг не выдавал — ни на сидр, ни на какую-либо другую продукцию», — сообщил министр.

Руководитель регионального ведомство напомнил, что в СМИ производитель «Мистера Сидра» попал в привязке к ООО «Варка». Эта компания располагалась по одному адресу с ООО «Анди», но это разные юрлица, объяснил Шамин.

«Знак „Самарский продукт“ был выдан обществу с ограниченной ответственностью „Варка“ на пиво. Данное пиво имеет декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза, выданную 30 декабря 2020 года сроком на пять лет», — уточнил глава Минпромторга Самарской области.

Таким образом, информация о том, что производитель «Мистера Сидра» имеет знаки качества, выданные региональными властями, оказалась фейком. Минпромторг Самарской области опроверг наличие региональных званий у опасного спиртного напитка. Знаки не выдавали и компании, производившей сидр.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.