Происшествия 06 июня 2023, 15:53 Более 3 тонн напитка от производителя «Мистер Сидр» нашли в Севастополе Росалкогольрегулирование: свыше 3 тонн продукции ООО «Анди» нашли в Севастополе Пресс-служба МВД

Читать 360tv в

Свыше трех тонн продукции ООО «Анди», которое делало ставшей причиной смертельного отравления множества людей напиток «Мистер Сидр», обнаружили на складе в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования в своем Telegram-канале.

Рейд проводили представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЮФО вместе с сотрудниками местного МВД.

Реклама

«В складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО „Анди“. Объем выявленной продукции составил более трех тонн», — отметили в ведомстве.

Опасный алкоголь изымут для передачи на досудебное хранение.

Проверки и борьба с нелегальной продажей алкогольной продукции продолжаются. Ранее продукцию ООО «Анди» запретили приобретать по всей России.

В нескольких российских регионах люди умерли после употребления напитка «Мистер Сидр». Число погибших в Ульяновской области увеличилось к утру 6 июня до 18 человек.