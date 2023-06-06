06 июня 2023, 15:53
Более 3 тонн напитка от производителя «Мистер Сидр» нашли в Севастополе
Росалкогольрегулирование: свыше 3 тонн продукции ООО «Анди» нашли в Севастополе
Свыше трех тонн продукции ООО «Анди», которое делало ставшей причиной смертельного отравления множества людей напиток «Мистер Сидр», обнаружили на складе в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования в своем Telegram-канале.
Рейд проводили представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЮФО вместе с сотрудниками местного МВД.
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«В складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО „Анди“. Объем выявленной продукции составил более трех тонн», — отметили в ведомстве.
Опасный алкоголь изымут для передачи на досудебное хранение.
Проверки и борьба с нелегальной продажей алкогольной продукции продолжаются. Ранее продукцию ООО «Анди» запретили приобретать по всей России.
В нескольких российских регионах люди умерли после употребления напитка «Мистер Сидр». Число погибших в Ульяновской области увеличилось к утру 6 июня до 18 человек.
МВД РФ
Алкоголь
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