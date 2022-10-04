Фейк: на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях не было международных наблюдателей | 360°

Общество 04 октября 2022, 18:59 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях не было международных наблюдателей РИА «Новости»

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В Сети появились недостоверные сообщения о том, что на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не присутствовали иностранные наблюдатели. На самом деле, авторы фейка не приводят ни одного доказательства, выяснил «360».

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Фейк

В Telegram-канале советника МВД Украины Антона Геращенко появился пост о том, что якобы на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях не было международных наблюдателей. По его словам, приглашения, которые «перехватила СБУ», подписали спустя два дня после окончания голосования.

Правда

В качестве иллюстраций сам Геращенко опубликовал четыре скана с документами от ЦИК Донецкой Народной Республики. Все они подписаны 20 сентября 2022 года, а референдумы за воссоединение с Россией проходили с 23 по 27 сентября. То есть приглашения отправили заранее.

Таким образом, заявления Геращенко — ложь. Существует немало свидетельств участия иностранных наблюдателей. В частности, есть репортажи с участков. Итальянский дипломат Вито Гриттани, приглашение для которого также опубликовал советник украинского МВД, даже давал комментарии об этом порталу «Украина.ру».

Себастьян Агобян Лопес, наблюдатель из Венесуэлы, рассказал в беседе ТАСС, что жители Запорожской области определяют судьбу своего региона в соответствии с демократическими принципами. По его словам, западные СМИ манипулируют информацией по теме референдумов, поэтому важно говорить правду о голосовании.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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