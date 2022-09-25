Наблюдатель из Венесуэлы назвал демократичным референдум в Запорожье | 360°

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Наблюдатель из Венесуэлы назвал демократичным референдум в Запорожье

Наблюдатель из Венесуэлы Лопес заявил о мирной форме референдума в Запорожской области

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Жители Запорожской области определяют судьбу своего региона в соответствии с демократическими принципами, заявил ТАСС наблюдатель из Венесуэлы Себастьян Агобян Лопес. По его словам, западные СМИ манипулируют информацией относительно референдумов, поэтому важно рассказать правду о голосовании.

«То, что мы видим на этом референдуме, — это как население определяет свою судьбу в мирной форме и в соответствии с принципами демократии», — рассказал Себастьян Агобян Лопес. По его словам, международные наблюдатели имеют возможность общаться с избирателями, которые «хотят жить в мире и сами определяют свою судьбу».

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По итогам трех дней референдума в ЛНР и ДНР избирательные участки посетили более половины жителей республики. Это значит, что теперь итоги голосования одобрят в любом случае.

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что референдумы дали старт «великому исходу исторически русских земель с Украины». Парламентарий отметил, что земли возвращаются обратно в Россию.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдум в Запорожской области 2022

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