Общество 13 апреля 2023, 17:20 Это вам не игрушки. Сообщества геймеров становятся элементом геополитики Эксперт по кибербезопасности Мясоедов: онлайн-игры могут использовать в политических целях Unsplash

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Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что его компания столкнулась с попытками различных «российских агентов» проникнуть в онлайн-сообщества игроков. Недавно в центре внимания оказался сервер платформы Discord, объединяющий игроков в Minecraft, — именно там произошла утечка секретных документов Пентагона. О важности тематических сообществ онлайн-игр для геополитики — в материале «360».

Гейм-индустрия растет

Игровая индустрия сегодня одна из самых быстрорастущих в мире, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности, директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» («ИТ-Резерв») Павел Мясоедов.

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В эту сферу сейчас стекаются большие инвестиции, высока и доходность. Соответственно, возникает огромное количество рабочих мест, пояснил он.

«Поэтому игровая индустрия получает поддержку со стороны государства, в том числе это происходит в России. С уверенностью можно сказать, что эта сфера будет становиться только больше в будущем», — сказал эксперт.

По разным оценкам, индустрия может вырасти за ближайшее десятилетие в два раза.

Виртуализация социализации

Исследование аналитической компании DFC Intelligence показало, что почти половина жителей Земли сегодня играют в компьютерные или мобильные игры. Хотя только 300 миллионов из них можно назвать настоящими геймерами, это в любом случае огромное число людей по всему миру, объединенных общими интересами.

О социальных механизмах, неизбежно возникающих в многочисленных и не очень игровых сообществах, рассказал в беседе с «360» социальный психолог Александр Кичаев.

«Клубы по интересам — давняя история. Помните, в Советском Союзе тоже были [подобные сообщества] — любителей кошечек, филателистов и так далее. Это то самое хобби, которое в жизни человека дает какой-то второй смысл, позволяет ему самореализоваться, если на работе у него этого не получается», — рассказал специалист.

Хотя, конечно, такие сообщества по всему миру сильно видоизменились с тех пор, суть одна — общие интересы, которые сплачивают группу, добавил Кичаев.

После пандемии мир поменялся в сторону «виртуализации мира отдыха и социализации», заметил Мясоедов. Появились и развиваются различные кибервиртуальные пространства, где люди могут общаться. Элементы социализации, чаты, социальные сети активно развиваются и в онлайн-играх.

«Сегодня в любой многопользовательской игре существует внутренний механизм общения. И разработчики игр всячески пытаются сохранить аудиторию внутри своего поля влияния. Даже когда геймер выходит из самой игры, у него обычно есть возможность через какое-то мобильное приложение либо через официальный сайт производителя остаться внутри среды разработчика», — объяснил Мясоедов.

Тонкие игры

Спецслужбы сегодня мониторят все, что касается онлайн-игр, уверен политик Владимир Олейник. Их интересует, кто участник той или иной игры, какая возрастная категория, какой психотип у этих людей. C этими данными работают психологи, заявил он в комментарии для «360».

Сообщества по онлайн-играм могут использоваться в качестве элемента при планировании спецслужбами операций, таких как цветные революции, добавил он.

Если политика той или иной страны противоречит тому, чем живут эти группы людей, в этом случае их сообщество может стать оппозиционной силой в обществе, дополнил эту мысль Кичаев.

Так как их реальность — виртуальная, то и власть иногда начинает восприниматься ими как некое такое виртуальное зло. Александр Кичаев

Эксперт по кибербезопасности Мясоедов согласился, что игровые онлайн-сообщества и сами игры могут быть использованы в качестве инструментов социологического и политического воздействия на аудиторию.

«Мы знаем очень много примеров так называемого продакт-плейсмента в компьютерных играх. Мы знаем о том, что в компьютерные игры подводится периодически политическая тематика», — заявил он.

Помимо взрослой аудитории, эту информацию получает огромное число совсем молодых людей с неокрепшей психикой, на которых она оказывает особенное влияние, уточнил Мясоедов.

Более того, спецслужбы, по словам Владимира Олейника, могут участвовать даже в формировании определенного психотипа людей с помощью «тонкой психологической игры» с такими сообществами.