Эксклюзив 04 сентября 2023, 20:56 «Это наш долг». Работающие в ДНР подмосковные строители и военные проголосовали на выборах губернатора Работающие в ДНР жители Подмосковья проголосовали на выборах губернатора Телеканал «360»

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Специально организованные экстерриториальные участки в ДНР для выборов губернатора Подмосковья продолжают свою работу. Отдать свои голоса сюда приходят жители Московской области, которые сейчас находятся в Макеевке, Бердянске, Мелитополе и других городах республики. Это врачи, волонтеры, дорожники. Также к ним присоединились военные и строители. О том, как проходят выборы, рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

«Такая позиция у меня»

Несмотря на большое количество работы, строители смогли найти время, чтобы проголосовать. Руководитель проекта Тимур Гимазов из Красногорска, который вместе с другими специалистами из Подмосковья восстанавливает дома в Макеевке, объяснил, почему пришел на выборы.

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«Я вообще принимаю участие во всех выборах абсолютно. Такая позиция у меня. Если есть возможность, почему не сделать этого?» — отметил он.

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Военные также активно голосуют. Доброволец с позывным Мирка из бригады «Пятнашка», который прибыл в Макеевку из Орехово-Зуева, тоже приехал отдать свой голос.

«Я там живу. Нужен лидер, чтобы управлять Московской областью», — сказал он.

Похожая обстановка — в Мелитополе, который находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. На участке голосуют мотострелки, артиллеристы, саперы. Начало сентября для них выдалось жарким во всех смыслах этого слова.

«Независимо [от того], где мы находимся, [даже] на СВО, это наш долг. Мы должны решать будущее наших детей, наших внуков», — поделился житель Ивантеевки военный с позывным Лео.

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Тонкости организации выборов

Участки в ДНР открылись 2 сентября, и каждый день здесь полно желающих проголосовать. При этом для организации участковых избирательных комиссий на освобожденных территориях пришлось учитывать множество нюансов.

«Мы с коллегами специально подбирали помещение так, чтобы выборы губернатора Московской области на экстерриториальных участках мы могли проводить в местах, которые не будут у нас совпадать с местами проведения выборов местных. Помещение должно у нас по площади позволять размещать все технологическое оборудование, чтобы избирателям было удобно перемещаться, чтобы было удобно ознакомиться со всей необходимой информацией, в том числе о кандидатах», — рассказал представитель министерства территориальной политики Подмосковья Сергей Ярош.

Он уточнил, что участки будут работать до 14:00 5 сентября. После этого участковая избирательная комиссия начнет подсчет голосов.

Выборы пройдут 8–10 сентября 2023 года в Единый день голосования. Избирком Московской области зарегистрировал в качестве кандидатов губернатора Андрея Воробьева от «Единой России», Кирилла Жигарева, представляющего ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина из «Справедливой России».