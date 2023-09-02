Эксклюзив 02 сентября 2023, 22:53 Первый день выборов губернатора Московской области прошел в ДНР Работающие в ДНР жители Подмосковья проголосовали на выборах губернатора

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Экстерриториальные избирательные участки для приехавших в Донецкую Народную Республику жителей Московской области отработали свой первый день на выборах губернатора Подмосковья. Уже с открытия на участках скопились очереди. О том, как прошел первый день голосования узнала корреспондент «360» Виктория Комогорцева.

Одним из первых на избирательный участок в Седово приехал заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин. В Донецкой Народной Республике он находится в командировке. Он признался, что знает об электронном голосовании в Подмосковье, но все же предпочитает классический способ волеизъявления.

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«Московская область дает возможность и в электронном виде это сделать, но я вот все-таки привык приходить на избирательный участок отдать свой голос традиционным способом с бюллетенем, ручкой, урной. Для меня это понятно, и я с удовольствием воспользовался такой возможностью», — признался заместитель министра.

Избирательные участки для жителей Подмосковья начинают работу с 8:00, но уже через 10 минут после начала работы там скопилась очередь из желающих отдать свой голос. Сам процесс занимает всего пять минут, чтобы избиратели успели на работу.

«Конечно, хотелось бы побыстрее проголосовать и сделать это в кратчайшие срок. Приедем домой, на работу нужно будет выходить, у всех семьи, а здесь удобно и с работой сочетаемо», — рассказал житель Подмосковья Артем Орлов.

На базе в Седово живут специалисты из Подмосковья, которые занимаются восстановлением Мариуполя и других территорий республики. Дел много, но люди успевают перед работой опустить бюллетень в урну с надеждой на лучшее.

«Надо всегда надеяться на светлое будущее, а чтобы это светлое будущее построить надо сделать свой выбор в правильную сторону. Вот я надеюсь, что человек, которого я выбрал не подведет нас и будет лучше у нас», — поделился с «360» дорожный рабочий Сергей Седов.

В командировки в Донецкую Народную Республику приехали несколько десятков тысяч подмосковных специалистов. Это врачи, строители, дорожники, рабочие, волонтеры и военные. Оставить свои рабочие места и поехать домой для голосования по прописке они пока не могут.

Начальник регионального управления автомобильных дорог МБУ «Мосавтодор» Ирина Сазонова рассказала, что вместе с коллегами приезжает в командировки, чтобы контролировать подрядчиков, которые занимаются укладкой автомобильных дорог в Новоазовском и Тельмановском районах.

«Когда я увидела, что ребята начали привозить все приспособления, все что необходимо для выборов, меня очень заинтересовало, я считаю, что это очень важно и нужно для тех, кто находится в командировке и тоже самое это было удобно и для меня», — рассказала Ирина Сазонова.

Съемочная группа «360» тоже решила не оставаться в стороне. Воспользоваться своим избирательным правом решил оператор Артем.

«Участок на высшем уровне, все сделано очень доступно, разъясняют все права, удобно, чисто, хорошая погода. — Отлично», — подвел он итог.

Организация голосования на участках на выборах губернатора Подмосковья в ДНР оказалась на высоте. Председатель участковой избирательной комиссии Филипп Чернов подчеркнул, что всем проголосовавшим раздают специальные шоколадки.

«На участке есть все самое необходимое, это урны, ширмы, стол. Также есть информационный стенд, на котором все наши кандидаты для того, чтобы люди могли с ними ознакомиться», — рассказал он.

Еще один из пунктов голосования находится в Мариуполе. Его построили для себя рабочие, восстанавливающие многоквартирный дом. В отремонтированной пристройке они сделали на время выборов избирательный участок. В беседе с «360» они пояснили, что это удобно, когда для голосования не нужно далеко ходить.

Избирательные участки для жителей Подмосковья работают в Макеевке, Бердянске, Новоазовске, Токмаке. Кроме того, ряд участков организует выездное голосование для военнослужащих. Первый день выборов губернатора Московской области на территории ДНР прошел в штатном режиме. Впереди еще три дня голосования.