Общество 16 апреля 2023, 12:30 Если не идти вперед, то упадешь. Основательница первого в стране цифрового промышленного коворкинга — о формуле успеха Глава холдинга «Строительный альянс» Петрухина: в бизнесе главное — трудиться и не бояться Телеканал «360»

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У Елены Петрухиной неженский бизнес. Она — руководитель холдинга «Строительный альянс» и первого в стране цифрового промышленного коворкинга. Елена уверена, что для достижения цели нужно учиться трудиться. Именно этим она и занималась всю жизнь: училась и работала. Предпринимательница поделилась с «360» своей формулой успеха. Она рассказала, почему выбрала делом всей своей жизни строительство и как сумела попасть в высшую бизнес-лигу.

Не умели спешить

Елена приехала в Москву из Узбекистана в 1983 году. Первые впечатления о городе оказались неоднозначными. Столица встретила девушку холодом и суетой.

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«Когда я впервые приехала из Узбекистана, это был май 1983 года. Это было давно. В Узбекистане уже к этому времени цветет урюк и полная весна. Здесь, конечно, я очень замерзла, потому что была в одном платье, а где-то еще местами лежал снег. Поэтому было такое впечатление холода. Москва — бурлящий город, а мы все оттуда нерасторопные, неспешащие, не умеющие спешить. Всему этому я сильно удивлялась», — поделилась Елена.

В университете будущая бизнесвумен изучала не самую распространенную дисциплину — парогенерирующие установки атомных электростанций. Однако привлекли девушку не парогенераторы, а учеба в центре Москвы.

«Я выбрала его (вуз — прим. ред.), конечно, потому что это центр Москвы, красивый вид из окна. Никакой любви к парогенераторам я не испытывала. Но поступила, окончила. Это очень хорошая школа, которую я прошла. Это образование мне очень помогало по жизни», — отметила Елена Петрухина.

Телеканал «360»

«Мы построили очень много заводов»

Первую компанию она открыла в 1992-м. Елена вспоминает, что тогда подобных предприятий не было и учиться было не у кого.

«Мы все это сочиняли сами. В феврале 1992 года мы учредили первую компанию. И оттуда все пошло. <…> Дома строить неинтересно, интересно — производственные мощности, заводы. Мы же очень много их построили. Единственный завод, который производит все необходимое для МЧС, построили тоже мы», — рассказала собеседница «360».

Отвечая на вопрос о том, как чувствует себя хрупкая женщина в сугубо мужском бизнесе, Елена призналась, что никогда и никаких проблем с этим не испытывала. Она всегда ощущала себя комфортно в бизнесе, пусть даже и мужском. Главным для нее, избравшей эту стезю, стало постоянное движение вперед.

Если не двигаться, не идти вперед, будет стагнация и падение. Ты приобретаешь опыт. Оттуда рождается видение дальнейшего процесса, что необходимо, чтобы дальше развиваться. Ты уже понимаешь, кому это надо, свою аудиторию. Елена Петрухина

Трудиться, делиться опытом и ничего не бояться

Помимо строительства и промышленного коворкинга, в жизни бизнесвумен есть еще одно важное дело. Она возглавляет Подольское отделение Союза женщин России. Здесь она может помогать другим девушкам, в том числе делясь своим жизненным и деловым опытом.

«Женщине сложно найти свое место, потому что так сложилось, наверное. Очень много женщин, которые хотят развиваться, двигать свой бизнес», — подчеркнула Елена.

Формула успеха Елены Петрухиной складывается из трех принципов. Первое — ничего не бояться. Второе — трудиться. Третье — обязательно делиться опытом.

«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на RuTube.