Эксклюзив 17 апреля 2024, 15:15 Джунгли зовут! Какие трудности пришлось пройти пропавшему в Колумбии путешественнику Пропавший в Колумбии россиянин вышел на связь спустя несколько месяцев Unsplash

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Московский путешественник Владимир Комаров, пропавший в Колумбии несколько месяцев назад, вышел на связь. Его друг Виктор рассказал «360», почему для поисков россиянина прошлось подключить посольство.

Он отметил, что Комаров отправился в масштабное путешествие. Он мечтал пересечь Южную Америку и попасть в Центральную Америку через мыс Гальинас. Между двумя континентами нет транспортного сообщения.

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«И есть два способа преодолеть его — либо пройти через джунгли Дарьена, либо переправиться лодками. Переправа на лодке стоит около 300 долларов. На тот момент у Владимира таких финансовых возможностей не было. Он принял решение преодолеть расстояние через джунгли», — уточнил Виктор.

По словам собеседника «360», особенность таких джунглей заключается в том, что через них проходит большой миграционный поток. Его зачастую используют наркокартели или нелегальные мигранты, пытающиеся попасть на территорию Соединенных Штатов.

И вот в этом месте он пропал. Это место труднопроходимое, там большое скопление разных группировок. Виктор друг путешественника Владимира Комарова

JesÃ�S HellÃ�N/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организация Красный Крест могла бы помочь, но для поисков Комарова нужна информация о событиях, в результате которых он пропал. Поэтому друзьям путешественника пришлось обращаться в посольство России в Колумбии и Панаме. Также они пытались использовать личные связи и попросили о помощи адвоката, который ищет Комарова по своим каналам.

«Главным препятствием в его поиске оказалось то, что у нас нет связи с его родственниками», — уточнил Виктор.

Поэтому он и другие единомышленники занимались поисками Комарова. Еще одним препятствием стало отсутствие паспортных данных, которые необходимы для работы посольства.

Однако Владимир самостоятельно вышел на связь. Оказалось, что он целый месяц находился на карантине из-за малярии, добавил его друг.

Сам Комаров в социальных сетях опубликовал видео, в котором рассказал, через какие трудности ему пришлось пройти.

«Здорово, ребятки. Думали, я погиб или что-то случилось? Но нет», — сказал он.

Мужчина долгое время пытался выжить. Он три месяца пересекал горы, болота и реки. Владимир признался, что много раз находился на краю жизни и смерти. В том числе — падал с обрыва, сломал велосипед, ел змей и научился ловить рыбу разными способами.