Эксклюзив 19 марта 2024, 11:44 «Не было денег, пошел пешком». Российский путешественник пропал в Колумбии Знакомый московского путешественника Комарова рассказал о его пропаже в Колумбии Unsplash

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Путешественник из Москвы Владимир Комаров исчез в Колумбии и не выходит на связь уже два месяца. Он решил покорить одно из самых опасных в мире мест — джунгли на границе Южной и Центральной Америки. Как рассказал «360» его знакомый Алексей, Владимир пошел пешком, потому что у него «не было денег».

Как написал сам Владимир в соцсети, сквозь джунгли Дарьена проходят одни из самых опасных троп в мире. Их часто используют наркокартели или нелегальные мигранты, которые хотят попасть в США. На то, чтобы перейти эти джунгли пешком, решаются только самые отчаянные туристы.

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«Мы там на связи с капитанами лодок. Но нужно найти родственников, чтобы можно было обратиться в посольство, консульство и Красный Крест. Родственников его не знаем», — пояснил Алексей.

Последнее фото путешественника было сделано в колумбийском селении Капургана. По словам собеседника «360», Владимиру предстояло преодолеть переход на лодке в порт Абаде, где «ставится штамп».

«Я тоже его проходил на лодках. Этот переход очень сложный. У меня он прошел на четырех лодках, но там течение не очень. Переход достаточно дорогой. У Володи не было денег, и он пешком пошел и пропал», — пояснил Алексей.

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