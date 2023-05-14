Общество 14 мая 2023, 10:18 Спикер Госдумы запустил опрос о запрете работы «наливаек» в России Спикер Госдумы Володин устроил опрос о запрете работы «наливаек» в России

Читать 360tv в

Россияне стали чаще обращаться с жалобами на работу так называемых наливаек. Днем подобные заведения работают под видом продуктовых магазинов, а ночью торгуют спиртным под видом псевдокафе, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин

В связи с большим количеством обращений от недовольных работой «наливаек» россиян Володин запустил опрос, поинтересовавшись у пользователей, считают ли они правильным запретить таким заведениям продавать алкоголь по ночам.

Реклама

В опросе есть три варианта ответа — «да», «нет» и «все равно». На момент публикации новости в голосовании приняли участие более 41,5 тысячи человек.

Поддержали идею 82%, отрицательно ответили 9%, столько же выбрали вариант «все равно».

«Наливайки», как правило, находятся в спальных районах, и становятся рассадником дебоширов и нарушителей порядка.

В январе этого года комитет Совфеда по бюджету и финрынкам поддержал инициативу, которая позволит регионам регламентировать время продажи алкоголя в питейных заведениях.

Сейчас субъекты России могут самостоятельно регулировать время розничной продажи алкоголя. Однако это стало причиной распространения «наливаек».