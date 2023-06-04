Общество 04 июня 2023, 23:40 Дмитрий Евстафьев. Политолог-паталогоанатом Дмитрий Евстафьев — биография политолога-американиста и профессора ВШЭ YouTube

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Дмитрий Евстафьев снискал заслуженную популярность за тонкий и точный анализ самой непростой политической обстановки. Неординарный профессор ВШЭ умеет проводить безошибочные исторические параллели и объяснять своим слушателям, что происходит сегодня в мире. Его биография и интересные факты — в материале «360».

Чем известен Дмитрий Евстафьев

Политолог Евстафьев знаком многим россиянам. Он частый гость программ Владимира Соловьева, колумнист RT, нередко выступает приглашенным экспертом в аналитических ток-шоу, дает комментарии различным СМИ.

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Такая востребованность понятна: Евстафьев образован, сфера его научных интересов включает военно-политические аспекты национальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, проблемы внешней и военной политики США.

Он прекрасно ориентируется в мировой повестке и может доступно, логично и с юмором обосновать свое мнение. А вот о личной жизни предпочитает не распространяться.

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Люди в форме — из какой семьи Дмитрий Евстафьев

Дмитрий Евстафьев родился в Москве 31 мая 1966 года. Его отец — востоковед, работал в Службе внешней разведки и дослужился до звания генерал-лейтенанта, а после отставки был советником в Центре стратегических исследований.

Дед воевал на Ленинградском фронте, завершил службу в КГБ в звании подполковника. Он был простым деревенским парнем, который попал из артиллерийской школы под «бериевский призыв», рассказывал Евстафьев.

Второй дед прошел войну связистом. Оба — кавалеры ордена Красной Звезды.

Деды Дмитрия Евстафьева: Михаил Евстафьев и Василий Барков / Telegram

Политолог говорил, что благодаря родным он с детства с глубоким уважением относился к людям в форме. По примеру отца Евстафьев решил стать востоковедом, хотя позже с горечью признавал, что стране его специальность не пригодилась.

На все пути, которые мы выбираем, особенно в том юном возрасте, когда мы поступаем в высшие учебные заведения, влияет наша семья. Конечно, мой отец на этот мой выбор повлиял. Он сам был востоковедом, хотя, как и я, он не состоялся в этой профессии. Дмитрий Евстафьев

Политолог Евстафьев — как построил карьеру

После школы Евстафьев поступил в Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова, который с отличием окончил в 1989 году. Практику молодой специалист проходил в Ливии от Министерства обороны СССР.

После этого окончил аспирантуру в Институте США и Канады РАН, защитил кандидатскую работу и занялся научной деятельностью. Три года спустя, в 1996-м, Евстафьев перешел в Российский институт стратегических исследований на должность старшего научного сотрудника.

Дмитрий Евстафьев с друзьями и однокурсниками, 1987 год / Telegram

Политолог читал лекции студентам, изучал политику США, руководил журналом «Новая Россия», много публиковался, в том числе на иностранных языках. Уже в новом веке Евстафьев много работал с бизнесом, налаживая общественные связи компаний.

Также был директором в департаменте по связям с общественностью и состоял в должности советника генерального директора РИА «Новости». Эта работа была отмечена Почетным знаком от Министерства информации (сегодня — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций). Евстафьеву также вручили грамоту от РИА «Новости» и именные часы от министра обороны.

Состоялся Евстафьев и как педагог. Будучи профессором ВНИУ «Высшая школа экономики» и заместителем руководителя департамента по научной работе, он четыре года подряд получал звание лучшего преподавателя.

Яркие цитаты и высказывания Дмитрия Евстафьева

Евстафьев всегда подчеркивал, что он профессор лишь по должности, но не по научному званию. Для таких претензий у него «не хватит ни смелости, ни наглости».

Политолог уверен, что необходимо относиться к себе с большим юмором: так легче жить.

В тот момент, когда вы перестаете относиться к себе с юмором и говорите: «Я, ученый!..», вы, как ученый, заканчиваетесь. Говорят, что самые серьезные глупости совершаются с серьезным выражением лица. Это не совсем так, лицо там может быть любое, главное — с серьезным отношением к себе. Дмитрий Евстафьев

Свой род деятельности Евстафьев называет «политолог-патологоанатом»: он может «вскрыть» случившееся и объяснить, почему оно произошло, при этом находя причинно-следственные связи между иногда несвязанными, неочевидными событиями.

Евстафьев признавался, что главный жизненный урок, который он получил: никогда нельзя мстить. Лучше простить обидчика, жизнь сама рассчитается с ним. А вот если этого не произойдет, значит, и вы были не до конца правы.

Любой человек, который прожил больше 25 лет, всегда о чем-то жалеет. Если он говорит, что все сделал бы так же, он лукавит. Это значит, что он многое бы сделал по-другому, но считает, что признание ошибок подорвет его авторитет, статус. А я человек по жизни безответственный, поэтому мне не страшно признавать свои ошибки. Дмитрий Евстафьев

Политолог также признавался, что не умеет распоряжаться большими суммами денег и предпочитает, чтобы у него их и не было. Еще, по словам Евстафьева, он не умеет радоваться: в случае успеха все равно досадует, что не сделал еще лучше.

Следить за последними публикациями политолога можно на канале «Соловьев LIVE», «Вечер с Владимиром Соловьевым», а также в Telegram-канале «Профессор смотрит в мiръ», который ведет сам Евстафьев.