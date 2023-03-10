Власть 10 марта 2023, 13:11 Политолог Дмитрий Евстафьев объяснил разницу во взглядах Путина и Байдена

Читать 360tv в

Владимир Путин строит политику, думая о будущем мире, а Джо Байден говорит о грядущей войне. Об этом ИА SM.News сообщил политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

По его словам, послание президента России Федеральному Собранию и его речь разительно отличались от того, что вещал с трибуны в Польше американский лидер. Политолог уверен, что США пытаются создать в умах тысяч людей мир альтернативной реальности. И ради этой цели они готовы воевать до конца, не жалея никого.

Реклама

Владимир Путин же, напротив, в своих выступлениях делает акцент на мире и будущем без войны.

Реклама

«Президент говорил о специальной военной операции, говорил о ее героях, но говорил о том, что именно там формируются наши новые элиты. Именно там формируются те социальные связи, которые в будущем станут основой нашей страны. То же, впрочем, о будущем. Но мы говорим о будущем мира. А там говорят о будущей войне», — подчеркнул Дмитрий Евстафьев.

Авторы: