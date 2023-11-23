Эксклюзив 23 ноября 2023, 13:12 Диетолог объяснил, для кого наиболее опасны патогенные бактерии в пельменях Диетолог Круглова: листерии в пельменях опасны для беременных, детей и больных РИА «Новости»

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Патогенные бактерии, обнаруженные в пельменях, опасны для некоторых категорий людей, однако есть способы уберечь себя. Об этом рассказала «360» врач-диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Исследование Роскачества показало, что пельмени ни одной из 20 популярных в России марок не соответствуют требованиям стандарта организации. В некоторых продуктах нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллу и листерию.

По словам Кругловой, наиболее опасны для человека сальмонелла и кишечная палочка. Листерия редко вызывает какие-то заболевания и проявляет себя клинически, однако есть категория людей, кому даже эти микроорганизмы могут навредить, отметила диетолог.

Конечно, мы говорим про беременных, про детей, про людей ослабленных, которые переносят какое-либо заболевание со снижением иммунных, защитных функций организма. Для них даже, казалось бы, такой безобидный микроорганизм, как листерия, может вызывать клинические проявления. Наталья Круглова врач-диетолог

Круглова отметила, что чаще всего это кишечные проявления — нарушение пищеварения, жидкий стул, дискомфорт в пищеварительной системе, тошнота, рвота.

Почему в пельменях оказались патогенные бактерии?

Собеседница «360» назвала достаточно строгими все СанПиНы для сферы общественного питания и продуктовых промпредприятий. Эти требования даже немного перестраховывающиеся, обратила внимание врач. Если соблюдать все многочисленные пункты, заражение продукта микроорганизмами не произойдет, пояснила Круглова.

«Возможно, где-то [было] нечеткое соблюдение, упразднение каких-то этапов, что в целом может приводить к тому, что выявилось в ходе этого исследования», — предположила диетолог.

Меры профилактики

Термическая обработка продукта сильно снижает риск возникновения заболеваний, вызванных патогенными микроорганизмами, сообщила врач. Для профилактики она посоветовала очень четко соблюдать временные интервалы варки продуктов. Однако это ни в коем случае не означает, что производитель не должен следить за соблюдением требований.

В любом случае, ответственность производителя здесь тоже есть. Но ответственность потребителя — это качественное приготовление и обязательно в то время, которое указано на упаковке. Можно даже несколько перестраховаться и добавить дополнительное время для приготовления этих продуктов. Наталья Круглова

Собеседница «360» добавила, что риск сальмонеллеза остается, когда человек взаимодействует с сырыми пельменя, например, закладывая их в кипящую воду. Здесь важно помыть руки и выбросить упаковку, поскольку сальмонелла переносится на руках, сказала врач.

«Не взаимодействовать с продуктами, которые потом обрабатываться не будут, например, хлеб, фрукты, овощи. Обязательно помыть руки — это будет снижать риск возникновения этого заболевания», — резюмировала диетолог.