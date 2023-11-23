Общество 23 ноября 2023, 11:55 Роскачество забраковало все популярные марки пельменей Роскачество нашло в популярных марках пельменей листерии, кости и сою РИА «Новости»

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Специалисты проверили 20 популярных в России торговых марок замороженных пельменей по 587 показателям качества и нашли в них патогенные бактерии, кости, сою, мясо не заявленных на упаковке животных. Итоги исследования опубликовали на сайте Роскачества.

«По результатам лабораторных испытаний ни одни пельмени не дотянулись до опережающих требований стандарта Роскачества <…>. Соответственно, в этой категории продуктов нет претендентов на российский „Знак качества“», — заявили в пресс-службе.

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Для исследования закупили пельмени разных ценовых категорий — от 11,09 до 99,98 рубля за 100 граммов. В упаковках марок «Горячая штучка», «Сибирская коллекция», «Мясной дворик», «Рестория» и «Тураково» нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллу, а «ВкусВилл» — листерии. Антибиотиков не обнаружили ни в одной пачке, но в пельменях «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Тураково», «Стародворье» и Caesar обнаружили частицы костной ткани.

Не указанные в составе ингредиенты выявили в полуфабрикатах 14 из 20 марок. В пельменях от «Ашана» обнаружили мясо птицы, «Тураково» — соевый белок, «Рестория» — камедь рожкового дерева, «Гранд меню», «Ложкаревъ», «Цезарь» — каррагинан. Лидерами по количеству мясной начинки с учетом категории продукции стали пельмени марок «ВкусВилл», «Мясновъ» и «Рестория». Меньше всего мяса в «Тураково» и «Ашан».

Некоторые производители сразу после проверки устранили нарушения. В Роскачестве предупредили, что его стандарт — добровольный. Пельмени, которые прошли экспертизу, изготовили по ГОСТ 33394-2015, техническим условиям и стандартам СТО.

Сальмонеллу нашли в курином фарше. Роскачество проверило 18 торговых марок.