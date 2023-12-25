Происшествия 25 декабря 2023, 06:30 (обновлено: 25 декабря 2023, 14:46) Годовщина катастрофы под Сочи. Хроника крушения Ту-154 с доктором Лизой Катастрофа Ту-154 под Сочи произошла ровно семь лет назад Anton Belitsky / Global Look Press

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Семь лет назад под Сочи разбился самолет Ту-154, летевший в Сирию. Погибли более 90 человек: военные, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Для многих страшным ударом стала гибель Елизаветы Глинки — доктора Лизы. Она, как всегда, ехала спасать слабых и обездоленных. Но в этот раз не смогла довести свою миссию до конца.

Хроника катастрофы Ту-154

Ранним воскресным утром 25 декабря 2016 года самолет ВВС России Ту-154Б-2 вылетел из аэропорта Адлера в сирийский порт Латакия. После двух правых разворотов лайнер должен был взять курс на восток, в сторону Каспийского моря.

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Однако спустя полминуты после отрыва от взлетной полосы самолет пропал с экранов радаров, а затем с левым креном рухнул в Черное море, в полутора километрах от берега, севернее аэропорта.

На борту находились 92 человека: экипаж, военные, три группы тележурналистов, артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, его пресс-секретарь Оксана Бадрутдинова и доктор Елизавета Глинка.

Схема места катастрофы Ту-154 ВВС России, 2016 год / Викимедиа

Как искали обломки Ту-154Б-2

Поисковая операция началась в тот же день. Первоначально работу вели пять вертолетов Ми-8 и семь судов, но уже к вечеру число кораблей и катеров возросло до 32, дно обыскивали более сотни водолазов и глубоководные телеуправляемые аппараты, с воздуха море осматривали дроны.

На следующий день на поиски вышли уже 45 кораблей, в том числе принадлежащие Черноморскому флоту, а поисковую группу увеличили до трех с половиной тысяч человек, добавились 12 самолетов. Наконец на расстоянии 1700 метров от берега нашли обломки Ту-154.

Спустя еще два дня удалось разыскать тела 20 человек и многочисленные останки: их отправили в Москву на опознание и генетическую экспертизу. Со дна моря удалось поднять бортовые самописцы — речевой и параметрический.

Кстати, помимо этого, спасатели обнаружили фрагменты поставленного в СССР по ленд-лизу из США бомбардировщика Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston, который разбился в ноябре 1942 года. И еще несколько авиабомб, которые аккуратно уничтожили саперы.

Anton Belitsky / Global Look Press

Что случилось 25 декабря 2016 года: причины крушения самолета Ту-154

Следствие длилось более трех лет. Самолет изначально направлялся с аэродрома в Чкаловске на дозаправку в Моздок, а оттуда должен был лететь в Сирию. Но из-за непогоды борт направили в Сочи.

Борт охраняли военные и сотрудники ФСБ. Экипаж был хорошо подготовлен, его командир имел опыт полетов на этом типе самолетов.

Yury Kirsanov / Transport Photo Images / Global Look Press

Было очевидно, что ЧП произошло внезапно — пилоты не успели подать сигнал бедствия. Следователи рассматривали более 15 версий трагедии. Причиной крушения могли быть техническая неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибки экипажа или перегрузка судна.

Появилось даже предположение, что второй пилот, будучи военным летчиком, никогда не управлял гражданскими машинами и попросту перепутал рычаги. Все эти версии вскоре опровергли.

Также подозревали теракт: уж очень большим был разброс обломков. Это могло означать, что Ту-154 разрушился еще в воздухе. Однако специалисты исключили такой вариант: части лайнера растащило сильное течение.

Район катастрофы со спутника: на снимке обозначена зона разлива топлива от самолета / Викимедиа

Экспертиза показала, что самолет взлетел в штатном режиме и никаких ошибок экипаж не совершил. Борт успел подняться примерно на 250 метров, его скорость была 360-370 километров в час. Однако внезапно Ту-154 начал снижаться в контролируемом полете под управлением летчика, писал «Коммерсант».

Возможной причиной катастрофы назвали нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна. По словам очевидца, нос у самолета был неестественно задран — лайнер напоминал мотоцикл, поставленный на заднее колесо. Потом хвост задел поверхность воды и отвалился при ударе, воздушное судо рухнуло в море и затонуло.

Точно узнать, что именно произошло в то злосчастное декабрьское утро, так и не удалось: в 2019 году расследование причин катастрофы завершили, а его итоги засекретили. Это не устроило родственников погибших, и в апреле 2020-го Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение, сообщило РАПСИ.

Dmitry Petrochenko / Transport Photo Images / Global Look Press

Погибшие в катастрофе под Сочи

Елизавета Глинка — доктор Лиза

Москвичка Елизавета Поскребышева родилась в феврале 1962 года. Ее отец был военным инженером, мать — врач-диетолог, знаменитая телеведущая и автор десятков кулинарных книг Галина Поскребышева.

Родители, помимо родных дочери и сына, растили двух рано осиротевших племянников.

Мать доктора Лизы — Галина Поскребышева и малая часть ее книг по кулинарии / Викимедиа

Елизавета с детства увлекалась балетом, музыкой и медициной. Она с двух лет гордо ставила на «рецептах» личный оттиск — «Доктор Лиза» и носила белый халат. И пусть он был ужасно велик, а печать папа вырезал из картошки, девочка чувствовала себя настоящим врачом.

Собственно, она и стала им — детским реаниматологом-анестезиологом. Еще в студенчестве Елизавета познакомилась с Глебом Глинкой, потомком великого русского композитора, который стал ее мужем. В 1990-м вместе с детьми семья переехала в Соединенные Штаты.

Alexei Nikolsky / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Там доктор Глинка узнала о работе хосписов и прошла курс паллиативной медицины. А когда адвокат Глинка получил двухлетний рабочий контракт в Киеве, его жена открыла первый хоспис в столице Украины.

Семья Глинки часто путешествовала по миру и один из знакомых, чтобы как-то поддерживать связь, завел для Елизаветы аккаунт в «Живом журнале» с ником Доктор Лиза. Ей это имя не слишком понравилось, но история любит парадоксы: довольно скоро именно так Глинку стала назвать не только Россия, но и весь мир.

Когда стало известно, что мама в Москве тяжело болеет, доктор Лиза не раздумывая вернулась в Россию. Со временем она начала продвигать идею открытия больницы для бедных и бездомных — богадельни, дома милосердия. Так появился благотворительный фонд «Справедливая помощь».

Власти Глинке отказывали. Тем не менее она все равно помогала бездомным: моталась по вокзалам, кормила и лечила всех «лишних людей», устраивала в больницы особенно тяжелых пациентов и хоронила тех, кого спасти не удалось. Уговаривала, убеждала, умоляла богатых и сильных мира сего хоть как-то помочь ее подопечным.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

К счастью, в те времена благотворительность была в моде, а доктор Лиза имела репутацию честного человека, так что жертвователи находились. К тому же Глинка вошла в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Когда вспыхнул конфликт в Донбассе, она не задумываясь отправилась туда спасать детей.

Позже доктора Лизу за это откровенно травили: и отечественные оппозиционеры, не ударившие палец о палец, чтобы кому-то помочь, и украинцы. Глинку огульно обвиняли… в краже детей — тех, которых она, рискуя жизнью, вывозила из-под обстрелов.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Позже выяснилось, что все дети покинули Донбасс с разрешения своих законных представителей и по их желанию были отправлены не только в Россию, но и на Украину. Многие вернулись домой после лечения в российских клиниках. Собственно, в Сирию Глинка тоже летела ради того, чтобы забрать пострадавших в конфликте детей.

Никто не знает, как Елизавета Петровна все успевала, почему счастливая жена, мать троих детей бросала все дела и летела помогать людям. Наверное, потому, что не умела и не хотела жить иначе.

Она дарила надежду — не только своим подопечным, но и всем нам — что мир все-таки прекрасен и точно не без добрых людей.

Anton Belitsky / Global Look Press

Буквально за несколько дней до катастрофы, 8 декабря 2016 года, Владимир Путин вручил доктору Лизе государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.

Кстати, идею учредить эту награду предложила сама Глинка в 2013-м.

Завтра я лечу в Донецк, а оттуда — в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на земле, и я знаю, о чем говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия. Елизавета Глинка на вручении премии

Доктора Лизу похоронили 16 января 2017 года на семейном участке на Новодевичьем кладбище. Ее фонд «Справедливая помощь» перешел в руки Ксении Соколовой и погряз в дрязгах и выяснениях отношений, лишился средств, а его новая руководительница сбежала за границу от проверок СК.

Сегодня одна из бывших коллег Глинки основала новый фонд — «Доктор Лиза». Его поддерживает вдовец Глеб Глинка, а девизом стала фраза легендарного доктора-филантропа: «Мы помогаем тем, кому некому помочь».

Ансамбль Александрова

Артисты ансамбля имени А. В. Александрова тоже летели в Сирию с гуманитарной миссией: они собирались выступить на авиабазе Хмеймим и поздравить российских военнослужащих с наступающим Новым годом.

Коллектив создал в 1928 году композитор и дирижер Александр Коптелев, взявший псевдоним Александров. Именно он написал музыку для одной из главнейших песен Великой Отечественной войны — «Священная война». Впервые ее исполнила группа его ансамбля 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале.

Коллектив недаром называли «поющим оружием»: артисты легко могли заворожить зал своими песнями и плясками, заставить смеяться или плакать, воодушевить на любое дело. Работать в легендарном ансамбле стало большой честью, а попадали туда только лучшие из лучших.

В день катастрофы на борту самолета находились 64 артиста (около половины творческого состава), в том числе балетмейстер-постановщик Вячеслав Ермолин, главный хормейстер Константин Майоров, солисты Виктор Санин и Григорий Осипов, художественный руководитель ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Всех погибших «александровцев» посмертно награждили медалями «Участник военной операции в Сирии» и с воинскими почестями похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище 16 января 2017 года. На месте захоронения установлен памятный камень.

Антон Губанков

Вместе с ансамблем Александрова летел директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанков. Он родился и вырос в Ленинграде в семье преподавателя русской философии и художницы. После школы окончил французское отделение филологического факультета ЛГУ.

Губанков публиковался в ряде федеральных изданий, несколько лет работал в Сирии, вел программы на радио и телевидении. Со временем он занял кресло председателя комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга, а немного позже получил должность министра культуры Московской области.

Photoagency Interpress / Global Look Press

Когда Сергей Шойгу стал министром обороны, Губанков уволился и скоро был назначен директором только созданного управления, а впоследствии — департамента культуры Минобороны.

Чиновник креативно подошел к своим обязанностям и записал рэп о престиже военной службы.

Позднее Губанков написал слова к песне «Вежливые люди», которую посвятил участникам крымских событий 2014 года. Он также учредил масштабные фестивали и военно-патриотические акции: «Армия России», «Медиа-Ас», «Армия-джаз», «Крымская волна», Всеармейские игры КВН, «Наша песня» и многие другие.

Стараясь вывести армейскую культуру на качественно новый уровень, Губанков стал инициатором проведения московского международного фестиваля «Круг света» на здании Минобороны. Также именно он добился реконструкции центральных учреждений культуры и создал систему учета объектов культурного наследия, находящихся в ведении военных.

Губанкова похоронили с воинскими почестями 16 января 2017 года на Федеральном военном мемориальном кладбище. У него остались трое детей — сын и две дочери.