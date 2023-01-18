Эксклюзив 18 января 2023, 13:44 Россия в ожидании — что скажет Владимир Путин Песков назвал слухами сообщения о второй волне мобилизации РИА «Новости»

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Могут ли сегодня прозвучать громкие заявления о специальной военной операции? Точного ответа на этот вопрос нет. «360» собрал все, что известно о предстоящем возможном выступлении президента на мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Основная цель визита — память

Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом в связи с мемориальными мероприятиями. Он возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.

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Здесь во время Великой Отечественной войны серьезно ранили его отца Владимира Спиридоновича Путина. От смерти его спас боевой товарищ. Под вражеским огнем он на своих плечах доставил раненого сослуживца в госпиталь, расположенный на другом берегу реки.

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После возложения цветов к «Рубежному камню» президент почтил память погибших ленинградцев на Пискаревском мемориальном кладбище, где захоронен и его брат.

У Владимира Путина запланирована на сегодня большая рабочая программа. Подробности о мероприятиях сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических организаций. Площадкой станет Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

В программу включен визит на одно из оборонных предприятий. РИА «Новости» рассказало, что Владимир Путин осмотрит цеха Обуховского завода и пообщается с рабочими.

Стоит отметить, что именно на Обуховском заводе (принадлежащем АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“») производят крылатые ракеты «Калибр», системы С-300, С-400 и С-500, а также многофункциональные беспилотники.

После этого президент проведет официальную встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Исторический день

Официальные выступления главы государства не планировались. Сообщения о том, что Владимир Путин может объявить о смене статуса спецоперации или о продолжении мобилизации, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недостоверными.

«Это все слухи. Не слушайте их», — заявил он в комментарии корреспонденту медиапроекта «Осторожно Media».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале намекал на принятие судьбоносных для страны решений именно в Петербурге. А сегодня он поздравил всех с Днем Переяславской Рады.

Напомним, что в этот день в 1654 году в городе Переславле состоялось собрание представителей украинского народа во главе с Богданом Хмельницким, на котором приняли решение присоединиться к России, чтобы окончательно избавиться от владычества Польши и закончить шестилетний период постоянных войн.

Что же касается так называемой второй волны мобилизации, Дмитрий Песков неоднократно опровергал сообщения, что в Кремле обсуждаются такие планы.

Владимир Путин в конце декабря прямо говорил, что необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.

В начале января в Госдуме заявили, что не видят нужды проводить призыв из запаса в ближайшие шесть месяцев.

«Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены», — отметил тогда член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

В любом случае сегодня исторический день и есть вероятность, что президент обратится к народу с важными заявлениями.