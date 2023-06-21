Эксклюзив 21 июня 2023, 19:39 🏠 «У молодежи нет столько денег». Что не так с предложением Минстроя компенсировать 50 % за аренду жилья? Эксперт Гордейко: в предложении Минстроя о субсидиях для молодежи нет точных условий Freepik

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Минстрой предложил субсидировать половину стоимости аренды квартиры для молодых россиян. Компенсации планируют предоставить людям в возрасте до 35 лет. Главное требование — одновременно копить на первый взнос по ипотеке для покупки жилья в новостройке. Насколько инициатива будет полезна для молодежи и почему идея сама по себе хорошая, но труднореализуемая — в материале «360».

1 Субсидии для молодежи от Минстроя Власти предложили компенсировать половину стоимости аренды жилья людям моложе 35 лет при условии, что они будут копить на первоначальный взнос по ипотеке в новостройках. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. Министерство планирует разработать специальную программу. Как рассказал замглавы ведомства Никита Стасишин, раскрыть детали инициативы планируют в ближайшие месяцы. Программа прорабатывается совместно с «Дом.РФ» и Росмолодежью. Ожидается, что она будет охватывать до 310 тысяч человек ежегодно. РИА «Новости» Статишин заявил, что субсидировать аренду жилья государство будет до тех пор, пока человек не накопит на первоначальный взнос по ипотеке. При этом существенных расходов федеральный бюджет не понесет. Целевая аудитория для такой программы, по данным Минстроя, — люди от 23 до 27 лет, недавно окончившие вуз. В этом возрасте молодежь начинает работать и хочет создать семью, отметили в министерстве. Компенсация должна позволить молодым россиянам накопить на собственное жилье в кратчайшие сроки. Семья, участвуя в программе от Минстроя, сможет весьма быстро (от полутора лет) собрать определенную сумму для взноса по ипотеке. Составители программы также подчеркнули, что инициатива может стать ключевым моментом в решении проблем с демографией в России и серым рынком аренды. Freepik

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Руководитель ООО «РусИпотека» Сергей Гордейко: хорошая, но медленно реализуемая идея Сложности фиксации платежей Субсидирование арендных платежей — сама по себе идея достаточно любопытная. Но всегда возникает вопрос: какие будут дополнительные условия? Зафиксировать, что одновременно с платой по аренде семья тратит часть денег на будущий вклад в ипотеку, — это в каком-то смысле двойной финансовый расход. Компенсация арендных платежей не подразумевает полного покрытия стоимости. Конструкция получается довольно сложная, и возникает вопрос учета. Сегодня в мире перманентных экономических кризисов трудно зафиксировать свои планы. Записать все платежи, зафиксировать вклады и особые условия — сложно. Тема о льготных ставках и их расширениях ходит не первый год. И в принципе реализованность этой истории — затруднительный момент. Freepik Сама мысль стимулировать людей улучшать жилищные условия — это хорошо. Молодая семья с помощью государства сначала живет в арендованной квартире, а потом покупает собственное жилье. Но в таком случае должно быть больше арендных домов. Взаимосвязанность арендных платежей и фиксации ипотечного взноса могут усложнить программу и сделать ее узко применимой. Рынок аренды выйдет в белую зону? Чтобы вывести рынок жилья из серой зоны, нужно ответить всего на один вопрос: кто является арендодателем? Если арендодатель — совокупность физических лиц, то выводить такую группу из серой зоны будет достаточно тяжело. Но этим вопросом постоянно занимается налоговая инспекция. Freepik Если бы арендодателем выступали доходные дома — юридические лица с правом управления жилыми помещениями, — ситуация обстояла бы иначе. Они волей-неволей вынуждены были бы брать кредиты, платить проценты и вести белый бизнес. Если рынок арендодателей останется в [системе] совокупности физических лиц, то вывести его из серой зоны в белую — достаточно тяжело. У нас пока не сложился большой класс профессиональных домовладельцев, который был в России до революции. Пока рынок арендного жилья не сложится из профессионалов управления, белого бизнеса не будет. [Программа от Минстроя] — интересный и длительный процесс. Ведомство много делает для успешного результата. Но без точных условий программы это пока просто хорошая и медленно реализуемая идея.

3 Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова: для успешной реализации предложения нужно общаться со специалистами Неочевидный смысл программы У меня это предложение вызывает, мягко говоря, недоумение. Как в одной инициативе решили совместить демографию, серый рынок аренды жилья и общее решение проблемы? Мне кажется, инициатива, на самом деле, нацелена на помощь девелоперам в продаже новостроек, чтобы повысить спрос. Вывести серый рынок аренды жилья невозможно. Наймодатели не будут заключать договоры сдачи жилья с подобными нанимателями, кто будет просить договор. Freepik Чтобы получить субсидию по договору, нужно предоставить соответствующие документы и сам договор аренды. Наниматели, в свою очередь, идут на это с большой неохотой. Более того, 95% собственников жилья не предоставляют документы. Когда арендодатель слышит о том, что ему нужно куда-то отдать документы для получения субсидии, скорее всего, он откажется от сдачи квартиры. Инициатива больше всего подходит под повышение спроса на новостройки и увеличение интереса в ипотечном кредите для молодого населения. Для решения проблемы демографии и вывода рынка аренды жилья из серой зоны существуют отдельные программы. Повышение спроса на новостройки Возможно, после принятия этой программы «всполохнет» спрос на строящиеся дома. На сегодня спрос на новостройки резко упал. Снижение интереса у россиян началось в марте 2022 года. [Инвесторы] приняли решение, что застройщики могут задерживать сроки сдачи объекта без штрафных санкций. Решение негативно повлияло на продажи в новостройках. В связи с этим рынок вторичного жилья по ценам стал более привлекательным и доступным для населения. РИА «Новости» Сотрудничество со специалистами Интересно, чем руководствуется Минстрой. Я бы порекомендовала ведомству побольше общаться с экспертами рынков недвижимости, кто каждый день находится «в полях» и говорит с покупателями. В таком случае мы бы точно смогли что-то придумать для реализации подобной программы.

4 Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева: сомнительные и сложные требования для молодых семей Проблемы системы наемного жилья [Программа] безусловно полезна с той точки зрения, что это еще один шаг в сторону появления цивилизованного съемного жилья в России. Также это новый способ удовлетворения жилищных потребностей молодых россиян через найм. У нас в стране, к сожалению, существует серьезная проблема, связанная с этими трудностями. Любой человек, который хочет улучшить жилищные условия, обязан брать ипотеку и идти покупать квартиру. Больше 95% жилья в России находятся в собственности, пока в Европе половина квартир — это жилье, где люди проживают по договору об аренде. Freepik Несмотря на проекты о льготной ипотеке, 50% людей до сих пор не могут себе позволить покупку квартиры. Все постоянно говорят о необходимости предоставления жилья людям с низкими доходами. Отсутствие развития рынка арендного жилья Наемные дома не строят, поэтому рынок арендного жилья не развивается из-за отсутствия экономики. Если сделать высокую плату, квартиру не будут снимать. Если низкую, это невыгодно инвесторам. Такие проблемы, конечно, может решить субсидия. Найдутся инвесторы, и съемщики не будут платить космические цены. В целом схема достаточно хороша, но вызывает вопрос об обязательных условиях одновременной платы за ипотеку. Откровенно говоря, есть определенные сомнения, что [молодым семьям] хватит зарплаты. Даже если частично оплачивать аренду, но при этом еще копить на ипотеку, то на что жить? У молодежи нет таких денег. Неточные формулировки предложения Не очень понятно, сколько денег молодые семьи должны накопить на ипотеку, чтобы получать эту субсидию. Таким образом можно ограничивать выплаты согласно уровню дохода: например, если человек в какой-то момент начинает получать более высокую зарплату. Но требование в предложении «копить на ипотеку» в такой конфигурации может не сработать. Двигаться в направлении нужно, и [правительство] предприняло уже целый ряд шагов. Надеюсь, схема заработает не только для молодых семей, но и для россиян, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, или детей-сирот. РИА «Новости» Отличие программы для регионов Программа, конечно, будет отличаться в зависимости от региона. У каждого региона свои возможности по субсидированию, стоимости квадратного метра и так далее. Пока информация об инициативе неконкретная, и даже непонятно, о каком жилом фонде там может идти речь. Поэтому неясно, будет ли программа охватывать частный сектор под наем или же упор сделают исключительно на новостройки.