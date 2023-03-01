Общество 01 марта 2023, 00:31 🌷 Первый день весны. Что изменится в России с 1 марта Какие новые законы в России вступают в силу 1 марта 2023 года freepik

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Первый день весны принес россиянам не только надежду на скорое тепло, но и целый ряд новых законов. Так, поменяется дизайн водительских прав, появятся новые дорожные знаки, самокатчиков заставят следовать ПДД, а работодателей — уничтожать личные данные сотрудников. Об этих и других нововведениях — в материале «360».

1 Личные данные под контролем С 1 марта вступают в силу изменения в закон «О персональных данных». Электронные акты об уничтожении персональных данных сотрудников компаний и предприятий приравняют к документам на бумажном носителе. Их надлежит хранить три года вместе с выгрузкой из журнала регистрации событий. В соответствующем лог-файле указываются: ФИО ответственного лица, ФИО того, чьи персональные данные удаляют, причины, по которым это делают, дата. Работодатель должен уничтожать персональные данные по требованию сотрудника за семь дней. В случае утечки данных на эту процедуру отводится 10 суток и 30 — во всех остальных случаях. Если удалить информацию нельзя, к ней нужно заблокировать доступ. Тех работодателей, которые не выполнят требования об уничтожении персональных данных, ждут штрафы: до 90 тысяч для юридических лиц, до 40 тысяч — для ИП, 20 тысяч рублей — для должностных лиц. Unsplash

2 Новые транспортные средства в ПДД Начиная с марта 2023 года электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи, электроскейтборды становятся полноценными участниками дорожного движения и официально переходят в разряд транспортных средств. Теперь их водители обязаны соблюдать правила дорожного движения и понесут ответственность за нарушения. Вес электросамокатов, скутеров и прочих устройств не должен превышать 35 килограммов, а скорость движения ограничена 25 километрами в час. Ездить по проезжей части можно будет по правому краю, как и велосипедистам. Но лишь водителям, которым уже исполнилось 14 лет, и только на дорогах с разрешенной скоростью не более 60 километров в час. Для перехода дороги нужно спешиться. РИА «Новости»

3 Новые права и правила С марта решено отказаться от печати штрихкода на обратной стороне водительского удостоверения. Он должен был облегчить инспекторам получение информации о том, кто сидит за рулем, однако считывателей маркировки сотрудники ГИБДД так и не получили. Помимо этого, изменится проезд перекрестков с круговым движением. При равнозначных дорогах пропускать должен будет въезжающий. Если дороги неравнозначные, уступать будет тот, кто въезжает со второстепенной, а у тех, кто въедет на круговое движение с главной дороги, сохранится приоритет. РИА «Новости»

4 Новые знаки С сегодняшнего дня на дорогах появятся новые дорожные знаки. Белый прямоугольник с вилкой электроприбора означает возможность зарядки для электромобиля. Красный круг с нарисованным внутри автобусом запрещает их движение. Исключение — маршрутный и школьный транспорт. Кроме того, на дорогах, где запрещено движение электросамокатов и других движущихся гаджетов, установят запретительные знак ис изображением человека на самокате. Вводится дополнительная табличка «Вид транспортного средства» — прямоугольник с изображенным внутри человека на самокате. Если он размещен под каким-либо знаком, значит, его действие распространяется на водителей электроутройств. Новые знаки дорожного движения

5 Новый цвет светофора и зоны парковок С первого дня вены на светофорах появится секция «Белый пешеход». Она будет предупредить водителей, что за поворотом по направлению движения включен сигнал, разрешающий движение пешеходов. Ранее «Белого пешехода» тестировали на дорогах лишь некоторых российских регионов. Сигнал доказал свою эффективность: с его помощью удалось заметно сократить число наездов на людей. Кроме того, зоны платной парковки отныне будут обозначать синими линиями, а бесплатной — белыми. Как отмечали в правительстве, новая разметка позволит россиянам быстрее ориентироваться при выборе парковочного места. РИА «Новости»

6 Проверка на алкоголь Водителей, которых заподозрят в употреблении алкоголя или психоактивных веществ, теперь будет проверять по новым правилам. Освидетельствование должно проходить в присутствии двоих понятых или под видеозапись. Факт опьянения будет определяться концентрацией этилового спирта более 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Основания для проверки: запах алкоголя, нарушенная координация и речь, странное поведение. В случае отказа от проверки водителя отправят на медосвидетельствование. РИА «Новости»

7 Судимых не пустят за руль Люди с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, разбой, грабеж, похищение человека и умышленное причинение тяжкого вреда с 1 марта не смогут работать в такси. Тем, кто имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления против мира, основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против общественной безопасности запретят водить троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутные такси. Вдобавок все водители общественного транспорта и такси обязаны до 1 сентября этого года предоставить работодателю справки об отсутствии судимости. Иначе трудовые отношения будут немедленно прекращены. РИА «Новости»

8 Конец мини-отелям С марта вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые определяют земельные участки, здания, сооружения, помещения как недвижимые вещи, а также закрепляют новые правила пользования недвижимым имуществом. Собственник может потерять свою площадь, если использует ее не по назначению и систематически нарушает права и интересы соседей, санитарно-гигиенические и противопожарные требования. Так, у жильцов появиться возможность прекратить деятельность магазинов, кафе, салонов красоты и мини-отелей, которые обустроили в квартирах некоторые предприимчивые граждане. Похожим образом можно лишиться места парковки. Unsplash

9 Сигареты и вейпы подорожают Первого марта повышаются акцизы на сигареты и жидкости для вейпов. На сигареты и папиросы он будет увеличен на 2% — до 2603 рублей за тысячу штук, плюс 16% расчетной стоимости от максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук. Unsplash Специалисты заявляют, что в 2024 и 2025 годах акциз составит 2707 и 2815 рублей соответственно. За жидкости для вейпов и стики для нагревания в этом году сбор поднимут на 10,6% — до 8669 рублей за килограмм.