Эксклюзив 29 марта 2024, 12:33 «Убийца не имеет национальности». Что имела в виду Манижа? Корреспондент «360» Кононова: слезы Манижи на камеру — инфантильность Телеканал «360»

Читать 360tv в

Певица Манижа записала ролик, в котором вспомнила свою мудрую бабушку из Душанбе. Говорит, что рада за родственницу — та не застала теракт в «Крокусе» и его последствий, которые «обрушатся» на граждан Таджикистана. Почему такие заявления — на самом деле проявление инфантильности, корреспондент «360» Елена Кононова рассказала в своей авторской колонке.

Манижа плачет авансом: притеснений нет, есть усиленные антитеррористические меры

Проверка документов, рейды, расследование — это не «обрушившиеся последствия», а закономерный процесс после чудовищного преступления. Слезы певицы на камеру — проявление инфантильности. Инфантильность — это состояние психики, при котором взрослые люди регулярно проявляют незрелые и детские паттерны поведения.

Реклама

Ностальгические воспоминания о детстве, теплых руках бабушки, плове, пословицах-поговорках не имеют никакого отношения к нашей реальности. Не имеют отношения к погибшим и пострадавшим, к семьям, которые сейчас организуют поминки по своим близким, к детям, которые потеряли в этой кровавой бойне родителей. Сама Манижа, кажется, живет в другом измерении.

Можно было бы вообще не обращать внимания на высказанное ей, но фраза, которую она говорит о том, что преступник не имеет национальности, слишком уж часто появляется в информационном поле. А когда что-то слишком часто используется, теряются изначальные смыслы.

Soeren Stache / dpa / Global Look Press

У преступности действительно нет национальности

Этнические и социокультурные особенности не имеют значения, когда речь идет о нарушении закона. Наказание — за совершение преступления, а не за национальность в соответствии с Уголовным кодексом страны и статьями, которые не выделяют преступников, исходя из их места рождения.

Вот в чем смысл этой фразы об отсутствии национальности, которую так активно эксплуатируют и зачастую используют как щит, как оправдание.

На самом деле, есть конкретное преступление — теракт. Следствие, которое обнародует детали расследования. Есть проблемы — обострившиеся, требующие тех самых антитеррористических мер, чтобы защитить обычных людей от кровавых рецидивов, чтобы сохранить их жизни.

Цель этих мер — не опорочить нацию. Цель — в наказании преступников, в защите жителей нашей страны, в работе над миграционным законодательством. Много в чем, но точно не в стремлении чесать всех мигрантов из Таджикистана под одну гребенку.

Манижа, наверное, может позволить себе быть инфантильной, а те, кто живет в России, не могут.

Слишком многих мы потеряли.