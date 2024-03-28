Эксклюзив 28 марта 2024, 15:21 Манижа, Пугачева и другие Паниковские — уходящая натура Писатель Беседин назвал «Простите!» Пугачевой отвратительным лицемерием Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Алла Пугачева написала «Простите!» под постом певицы из Таджикистана Манижи. Та ранее опубликовала видео, в котором заявила о последствиях для таджиков после теракта в Crocus City Hall, где погибли 140 человек. Об уходящих «селебрити» и личинках тотального лицемерия писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Я ел картофель по-деревенски и толстел в аэропорту Сочи. Рядом со мной тусовалась группа смуглых ребят, часть из них носила спортивные куртки с надписью Tadjikistan. Громкие ребята, агрессивные.

После я упаковал себя в «Ласточку», чтобы ехать в город Сочи. Ехал, читал Ноама Хомски. А потом в электричку зашли молодые таджикские парни. Шумные, приставучие. Что-то стали рассказывать девушке через три ряда сидений от меня. Но успокоили ребят.

И вот, на подъезде к Сочи, мне прислали то самое видео Манижи, в котором певица выдавливала из себя слезу о том, как мучают и притесняют «несчастных таджиков» в России. Моя реакция?

Во-первых, я лишний раз изумился: как можно было отправить Манижу на Евровидение от России? А во-вторых, мне хотелось прокричать этой дамочке: «Эй, где кто кого притесняет? Или я сейчас не в России?»

Рассказ Манижи о том, как травят таджиков, — что-то из области ненаучной бездарной фантастики. Был там, правда, момент, на который стоит обратить внимание, — и на него обращают.

Речь о том, что к террористам, устроившим ад в «Крокусе», применяли более суровые методы на допросе. Безусловно, как и любой адекватный человек, я изначально против такого. Но, к сожалению, после того, что сделали эти черти, где-то по-человечески я это понимаю. Принимаю ли? Нет.

Однако при этом нелепо, для дураков, выглядят басни о том, что подобные методы есть исключительно в России. Во всем мире от этого отказались — так, например, заявил Невзоров*. В реальности, к сожалению, мир стоит на жестокости — и Запад тут впереди планеты всей.

Читаем книгу Фила Зимбардо о пытках в американских Гуантанамо и Абу-Грейб. Читаем огромное количество материалов о пытках американских спецслужб — каждый месяц выходят в прессе. В пятой части культовой игры GTA даже есть миссия за психопата Тревора, в которой он должен пытать жертву вместе с сотрудниками ФБР. Сцена сделана специально как выпад в сторону американских спецслужб. Так что, Манижа, где-то с террористами обращаются жестче — и заступиться за них некому. Боятся.

Зато отметилась под видео таджикской певицы Алла Борисовна Пугачева, написавшая «Простите» с огромным количеством восклицательных знаков. Она делает это как бы от лица всего российского народа — так кто-то интерпретировал высказывание Аллы Борисовны.

Хм, простите, а какое нынче отношение эта дама имеет к россиянам? Она свой выбор сделала. И вероятно, что правильнее, мы должны истолковывать ее «Простите!!!» как извинения от израильского народа. Как там, Алла Борисовна, с пытками дела обстоят? Как Палестина? Как убитые дети? Как бомбардировки? Вы уже извинились за это, Алла Борисовна? Или не кошерно?

Омерзительное лицемерие, которое, как дьявольский крем торт, пропитывает всех этих маниж, пугачевых, галкиных, стало их нормой, их средой обитания. Они не просто смотрят на одни и те же вещи по-разному — они создают механизмы, которые заставляют тысячи, а может, и сотни тысяч людей смотреть на эти вещи по-разному.

Они, как чертовы матки, откладывают бесконечное количество личинок тотального лицемерия, где Донбасс можно утюжить, где Палестину можно превращать в руины, а вот остальные места — только тронь попробуй. Что говорить, если Алла Борисовна высказала соболезнования спустя шесть дней после чудовищной трагедии в «Крокусе», зато сразу же вылезла со своим «простите».

Ладно, останавливаюсь, ибо начинаю заводиться…

Был такой литературный персонаж Паниковский — так вот, он очень напоминает всех этих маниж, пугачевых, галкиных. Напоминает по своей методике: по тому, как хитрит, мутит, выслуживается.

Однако Михаил Самуэльевич был человеком, в общем-то, по-своему милым, но глубоко несчастным и жизнью обиженным. Здесь же мы имеем дело с мутировавшей версией Паниковского, в котором отброшено все человеческое, в котором нет места ни Родине, ни народности, ни вере в людей — только тупая жажда славы, наживы. Это мутанты, перебродившие, как вино, в бочке еще недавней вседозволенности. И они учат друг друга, как лизать руку хозяина.

Опытные (такие, как Пугачева) учат молодых (таких, как Манижа). Помните, как у тех же Ильфа и Петрова, но в другом романе, Бендер объясняет Кисе, как просить милостыню? «Не верю! Ну не верю! Жалостливее!» Вот так и Маниже — не верим. Давила, давила слезу — и не выдавила.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

И последнее. Максимально серьезное.

Знаете, очень долгое время нас, русских, как страну, как народ, учили и даже заставляли каяться. За свою историю, за свои поступки. Смотрите, говорили нам на всех уровнях, вы не правы здесь, вы согрешили тут, вы убили, вы развязали конфликт и прочее, прочее. Казалось, что не было на свете стран и народов, которые делали бы это, кроме русских. И любое происшествие, зло в этом мире объясняли их воздействием.

Но это покаяние было ложным. Оно не помогало живым и не воскрешало мертвых. С ним мы потеряли два своих государства — и это было чудовищной катастрофой, похоронившей под обломками миллионы людей.

Правда, есть один плюс. Мы наконец-то осознали, что каяться если и есть за что, то не так, а страну мы сохраним и будем биться за нее, не уступая ни пяди. А еще мы поняли, что все эти «паниковские селебрити» — натура уходящая; они уже неактуальны, они бесполезны и совершенно неуместны.

Поэтому пусть всхлипывают, пусть тренируются плакаться на камеру — ведь наступают те времена, когда им придется плакать от собственной невостребованности. И уверен, вот тут их слезы, во-первых, будут, а во-вторых, будут настоящими.

Мы же искренне пожалеем их, но не вернем в свой мир обратно.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.