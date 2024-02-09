Эксклюзив 09 февраля 2024, 00:08 Человек, придумавший «Машину времени» и полет одиночки Писатель Беседин: Юрий Борзов прожил счастливую жизнь Фото: Galiknik / Викимедиа

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Талантливейший художник и архитектор, основатель группы «Машина времени» Юрий Борзов ушел из жизни 8 февраля. Каким он был, в колонке для «360» рассказал писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

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Талантливый художник и архитектор

О, этот проклятый культ кликбейта! Все, как один, дали плюс-минус следующий заголовок: «Умер основатель группы „Машина времени“» — и, в общем-то, все. О ком подумал читатель? Полагаю, ответ ясен.

Меж тем именно этот человек, объявленный иноагентом, — да, да, Андрей Макаревич* — написал следующее: «Юра был очень красивым человеком — во всех отношениях. И что бы он ни делал — рисовал, строил, рассказывал — получалось у него исключительно красиво… Спи с миром».

Основатель «Машины времени», ушедший из жизни 8 февраля 2024 года — это Юрий Борзов, талантливейший художник и архитектор. Борзова и Макаревича* связывает очень давнее товарищество.

Вместе они учились в школе, где, собственно, и организовали группу, которой позднее было суждено стать одной из самых известных в русском роке. Да чего уж, культовой группой — «Машину времени».

РИА «Новости»

Краткосрочный путь

Правда, Борзов поучаствовал в записи всего одного альбома, который получил название «Times machine». Честно сказать, вспомнить с того альбома особенно нечего. В него вошли то ли 11, то ли 12 песен. Официально издана была только одна. В целом же это было, судя по всему, не слишком убедительное подражание «битлам».

Куда интереснее другое — то, что в 1969-м году советские школьники в принципе смогли послушать The Beatles, особенно вдохновившись великой пластинкой «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band».

Но ведь и, правда, что может быть лучше? Разве что пластинка «Abbey Road». Возможно, помогло то, что школьники были не из простых семей. В частности, ушедший Борзов был сыном маршала авиации.

Уже тогда квартет московских школьников разрывали серьезные противоречия. Так что путь Борзова в группе оказался слишком краткосрочным. Он поучаствовал в записи только одного альбома, но и тот не издали официально. Зато Борзов сделал главное: он придумал название «Машина времени», а это уже, как известно, очень немало. Группа, действительно, успешно прошла сквозь времена.

РИА «Новости»

Настоящее, душевное и возвышенное

После ухода из «Машины» Борзов стал художником. Почему-то многие журналисты любят сообщать, что он рисовал голых женщин.

На самом деле, из тех работ, которые я видел у Юрия Борзова, более всего меня поразили картины, изображающие птиц. В этом чувствовалось что-то настоящее, душевное, возвышенное. И, вероятно, отсылало и к особому полету души, и к отцу-летчику.

Также, и это любопытно, важно, Борзов стал участником поискового отряда «Братство святого Георгия», занимавшегося перезахоронением солдат Великой Отечественной войны. Пожалуй, одно из самых трудоемких и благородных занятий на свете. И в этом тоже есть работа машины времени, когда прошлое становится настоящим, чтобы память сохранялась в будущем…

Летел своими маршрутами высоко и красиво

И в заключении — такая история. Когда-то одного человека спросили: «Счастлив ли он?» И он ответил: «Да, я абсолютно счастлив. Я обрел семейное счастье». Этого человека звали Пит Бест. Скажет ли вам что-то это имя?

А меж тем именно Пит Бест первый ударник The Beatles, уволенный из группы в 1962 году накануне оглушительного успеха, уволенный после месяцев мытарств и изматывающих гастролей. После увольнения он впал в жесточайшую депрессию, но, как сам заявил по итогу, позднее прожил, в общем-то, счастливую жизнь.

Так вот, мне видится, что первый ударник «Машины времени» Юрий Борзов также прожил счастливую жизнь. Ведь он шел своим путем. Точнее так — Борзов летел своими маршрутами, летел высоко и красиво.

* Признан иностранным агентом на территории России.