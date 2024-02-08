Культура 08 февраля 2024, 17:53 Умер основатель группы «Машина времени» Юрий Борзов Shot: в Москве умер основатель и автор названия группы «Машина времени» Борзов Фото: Galiknik / Викимедиа

Читать 360tv в

В Москве скончался основатель и автор названия рок-коллектива «Машина времени» Юрий Борзов. Ему было 70 лет, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, утром 8 февраля музыканта и бывшего барабанщика группы нашли без признаков жизни в его квартире в доме, расположенном в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы.

Реклама

Shot уточнил, что музыкант лежал на полу в домашнем халате. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Предположительно, Борзов скончался от сердечного приступа. Точную причину установит экспертиза.

Знакомство Юрия Борзова и Андрея Макаревича* состоялось еще в стенах школы. Тогда он предложил назвать их рок-группу «Машиной времени». Помимо музыки, у первого барабанщика коллектива были интересы в области графики и архитектуры.

* Признан иностранным агентом на территории России.