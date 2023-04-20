Эксклюзив 20 апреля 2023, 12:30 «Был и остается бесплатным». Представители Wildberries рассказали об условиях возврата бракованного товара PR-менеджер Wildberries Ронжина: возврат бракованных товаров остается бесплатным РИА «Новости»

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Суд признал незаконным требование Wildberries о платном возврате бракованных товаров. PR-менеджер маркетплейса Анфиса Ронжина рассказала «360», что решение еще не вступило в силу, но в будущем представители магазина обязательно его обжалуют.

«Возврат бракованных товаров для покупателей у нас был и остается бесплатным — как и прежде, полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а ни в коем случае не покупатель», — подчеркнула Ронжина.

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По ее словам, покупатели оплачивают возврат только товаров надлежащего качества, да и то лишь в случае злоупотребления бесплатными сервисами компании.

«Например, заказывает много вещей, но мало их выкупает. Такая практика соответствует законодательству, ранее это было подтверждено и самим Роспотребнадзором», — уточнила представитель маркетплейса.

Анфиса Ронжина добавила, что суд не в полной мере разобрался в обстоятельствах дела.

«Наши представители не были извещены надлежащим образом, не могли присутствовать на заседании и представить свои аргументы. Решение по этому делу еще не вступило в силу, и как только это произойдет, мы планируем обжаловать в вышестоящие инстанции», — подчеркнула собеседница «360».

Ранее стало известно, что сотрудники подмосковного управления Роспотребнадзора добились того, чтобы признать незаконным требование Wildberries о платном возврате бракованных товаров. Суд пришел к выводу, что компания нарушает закон, получая деньги за отказ от брака.