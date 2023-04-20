Общество 20 апреля 2023, 02:26 Суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries РБК: суд признал незаконным платный возврат товаров с браком на Wildberries РИА «Новости»

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Требование Wildberries от клиентов платить за возврат бракованных товаров признали незаконным. Такого решения в суде добилось подмосковное управление Роспотребнадзора, сообщил РБК со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что, если продавец заранее не предупредил о недостатках товара, то покупатель имеет право потребовать заменить его, устранить брак или вовсе отказаться от покупки с возвращением полной стоимости. Поэтому, взимая деньги с клиентов за отказ от некачественного товара, Wildberries нарушает закон.

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При этом маркетплейс с решением суда не согласен и планирует обжаловать его. В компании заявили, что судья не разобрался во всех обстоятельствах, к тому же на заседании отсутствовал представитель Wildberries.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует ужесточить требования к онлайн-магазинам и маркетплейсам в России.