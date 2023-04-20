20 апреля 2023, 02:26
Суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries
РБК: суд признал незаконным платный возврат товаров с браком на Wildberries
Требование Wildberries от клиентов платить за возврат бракованных товаров признали незаконным. Такого решения в суде добилось подмосковное управление Роспотребнадзора, сообщил РБК со ссылкой на представителя ведомства.
Отмечается, что, если продавец заранее не предупредил о недостатках товара, то покупатель имеет право потребовать заменить его, устранить брак или вовсе отказаться от покупки с возвращением полной стоимости. Поэтому, взимая деньги с клиентов за отказ от некачественного товара, Wildberries нарушает закон.
Реклама
При этом маркетплейс с решением суда не согласен и планирует обжаловать его. В компании заявили, что судья не разобрался во всех обстоятельствах, к тому же на заседании отсутствовал представитель Wildberries.
Ранее сообщалось, что Госдума планирует ужесточить требования к онлайн-магазинам и маркетплейсам в России.
Суд
Маркетплейсы
Реклама
Реклама