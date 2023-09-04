Эксклюзив 04 сентября 2023, 17:55 «Будут прозревать». Прилепин рассказал, когда вернутся сбежавшие из России артисты Писатель Прилепин: после возвращения в Россию Хаматова получит сотню ролей

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Уехавшие за границу российские артисты вернутся на родину и продолжат сниматься в кино и играть в спектаклях. Об этом «360» сказал писатель и политик Захар Прилепин. Например, стоит приехать Чулпан Хаматовой, как ей сразу же предложат сотню главных ролей.

«Потому что здесь сидит огромное количество так называемых ждунов», — заявил он.

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Прилепин подчеркнул, что именно этого бы и не хотелось: чтобы бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, увидели тех же самых «королей» на местах. Социальная структура общества, сказал писатель, не изменилась сильно.

Артисты, бежавшие за границу, начинают понимать, что не все идеально. Поэтому постепенно они возвращаются, продолжают работать. Это касается и российского рэп- и поп-исполнителя Моргенштерна*, и рок-певца Андрея Макаревича**.

«Многие будут прозревать», — добавил он.

Однако многие звезды, уехавшие из России, уже не имеют большого влияния в обществе. Например, Алла Пугачева, которая считает себя общественным рупором, почти ничего не значит для нынешнего поколения. Многие даже не знают, кто это, сказал Прилепин.

«Она старенькая уже. Пускай вернется, живет в своем доме. Она же никакого значения не имеет уже», — отметил собеседник издания.

Для того чтобы готовить другие кадры в мире шоу-бизнеса, надо создавать другие институции, добавил писатель.

«Чтобы они штамповали, в самом хорошем смысле, новых патриотов, у которых все по-другому уложено в голове. Есть ли у нас такие институции? Отчасти „Таврида“, может быть, последнее время пытается эту функцию выполнять. Но в целом нет. Мы не готовим режиссеров, музыкантов, управленцев, менеджеров, ярых патриотов. Мы готовим пока все то же самое», — заключил он.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный предложил разрешить артистам, уехавшим из России, вернуться, но только при условии, что они будут работать в новых регионах.

Полную версию интервью Аксиньи Гурьяновой с Захаром Прилепиным смотрите на нашем Rutube-канале.

Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России.

** Андрей Макаревич признан в России иностранным агентом.