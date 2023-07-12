Знаменитости 12 июля 2023, 16:55 Эдгард Запашный заявил, что покинувшим Россию артистам нужно позволить вернуться при условии выступления в Донбассе

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Артистам и брендам, которые покинули Россию после начала СВО, нужно разрешить вернуться, но только при условии, что они будут работать на новых территориях. Таким мнением с «Абзацем» поделился директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный.

По его словам, речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР и Мариуполе. Артисты могут дать там концерты, а бренды — открыть свои офисы и магазины.

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«И вот, если оттуда мы получим с вами сигнал. Что да, русское всепрощение распространилось и на Хаматову», — подчеркнул Эдгард Запашный.

Напомним, ранее Чулпан Хаматова, уехавшая из России, заговорила о возвращении домой.

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