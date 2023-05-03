Происшествия 03 мая 2023, 04:52 Резервуар с топливом загорелся в Краснодарском крае Губернатор Кубани Кондратьев: в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами

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Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Пожару присвоили высший ранг сложности. Рядом с поселком находится порт Тамань, а также хранилище «Таманьнефтегаза». По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

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На место прибыли пожарные расчеты МЧС. Сотрудники экстренных служб предпринимают меры, чтобы огонь не распространился. Кондратьев подчеркнул, что угрозы для жителей населенного пункта нет.

«Держу ситуацию на контроле», — написал он.

Днем ранее в Брянской области неизвестные взорвали железнодорожное полотно, в результате чего с рельс сошел локомотив и 20 грузовых вагонов. Их опрокинувшихся вагонов произошел разлив содержимого цистерн, предположительно, это сера и селитра. СК опубликовал видео с места происшествия.