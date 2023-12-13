Эксклюзив 13 декабря 2023, 18:11 «Безумно больно и жалко». Корнелюк назвал нелепой и чудовищной смерть Константинова Композитор Корнелюк: писатель Константинов был настоящим патриотом Memorandum / YouTube

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Смерть известного журналиста, писателя Андрея Константинова шокировала российского певца, композитора Игоря Корнелюка. В беседе с «360» артист признался, что не знал о серьезной болезни сценариста.

«Я пребываю в шоке, просто в шоке. Я в какой-то прострации, я не могу собрать мысли в кучу, потому что это как гром среди ясного неба. О том, что Андрей именно так тяжело болел, я узнал только сегодня», — поделился музыкант.

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Он добавил, что это было в характере Константинова — скрывать такие вещи. Он никогда не перекладывал проблемы на плечи других. Журналист был удивительным человеком, подчеркнул Корнелюк.

«Только встретившись с Андреем, я понял, что означает фраза „офицерская честь“, потому что Андрей был, с одной стороны, военный. С другой стороны, он был гуманитарий», — рассказал певец.

Настоящий человек и мужчина

После окончания университета Константинова отправили на практику в Йемен в качестве военного переводчика. Это во многом предопределило его характер и жизненные взгляды, так как он уехал мальчишкой, а вернулся мужчиной.

Причем настоящим мужиком. Настоящий человек и настоящий мужчина — это про него. Он какие-то проблемы, беды всегда держал в себе. Он никогда не рассказывал ничего. Игорь Корнелюк композитор

Константинов также был креативным человеком. Его агентству журналистских расследований не было аналогов. Он писал много книг, и делал это вдохновенно. Он любил уезжать куда-то, скрываться от посторонних глаз, оставался наедине с ручкой и бумагой.

«Он был человеком с хорошим чувством юмора, причем он любил и умел посмеяться даже над собой, а это редкость. Я всегда уважал и восхищался людьми, которые могли посмеяться над собой. Вот таким был Андрей. Он как самолет на взлете, он еще так много мог сделать, он младше меня, и как-то это все так нелепо, внезапно, чудовищно», — поделился музыкант.

Секрет русского характера

По его словам, на таких людях, как Константинов, зиждется государство. Он был настоящим патриотом своей родины.

«В том, каким был Андрей, мне кажется, и скрыт секрет того самого русского характера, той самой русской души, потому что Андрей был настоящим патриотом, не показушным, <…> внутренним, настоящим, другого слова я не найду. Безумно больно и жалко, безумно», — сказал Корнелюк.

О смерти Андрея Константинова, который является автором произведений, ставших основой киноцикла «Бандитский Петербург», стало известно 13 декабря. Он ушел из жизни в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни.