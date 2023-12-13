Общество 13 декабря 2023, 17:12 Писатель Кивинов назвал смерть Андрея Константинова большой потерей для Петербурга

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Журналист, писатель, основатель петербургского издания «Фонтанка» Андрей Константинов умер в возрасте 60 лет. В беседе с «Петербургским дневником» писатель Андрей Кивинов назвал его смерть большой потерей для всего города.

По его словам, профессиональные и человеческие отношения у них были прекрасными. Кивинов всегда поддерживал связь с Константиновым. Они хотели вместе написать книгу, но не успели.

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«Потеря для Питера огромная, он был большой фигурой. И он всегда защищал Петербург от ярлыка, который был приклеен к нему в 90-е», — отметил Кивинов.