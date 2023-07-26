Эксклюзив 26 июля 2023, 17:40 Автомобилистам объяснили, что делать при сильном ливне и на затопленной дороге Автоэксперт Хайцеэр: в глубокой луже лучше ехать медленно и без резких движений РИА «Новости»

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Если автомобиль попал в глубокую лужу, лучше ехать медленно, не совершая резких движений, рассказал «360» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, только так можно избежать поломок машины и в буквальном смысле выйти сухим из воды.

«Попав в глубокую лужу, не останавливайтесь, а старайтесь медленно, равномерно двигаться, чтобы, как на лодке, раздвигать воду — таким образом вы как бы для себя делаете туннель для того, чтобы выехать. Но это касается только тех случаев, когда уровень воды допустим. Она может затекать на капот, но <…> вам повезет, и вы выберетесь без поломок», — пояснил автоэксперт.

Пробки и риски

Он отметил, что в целом проливные дожди лучше переждать дома или воспользоваться общественным транспортом. Перед выходом автомобилисту стоит проверить прогноз погоды. Например, сегодня синоптики обещали сильные дожди.

«Поездки на личном транспорте в такую погоду чреваты большими пробками и риском: не везде качественно работают ливневки и стоки, да и скоростной режим серьезным образом снижается. При таком количестве осадков вода не успевает уходить, и образуется постоянная лужа, по которой опасно ехать», — добавил Хайцеэр.

Есть риск попасть в глубокую лужу, вода может попасть в воздушный фильтр (в первую очередь это станет проблемой для дизельных автомобилей), может пострадать электроника — если, конечно, речь не идет о специально подготовленном профессиональном внедорожнике.

Если вы уже попали под сильный дождь, необходимо как можно сильнее снизить скорость, не совершать резких маневров и включить дворники на максимальный режим — ведь потребуется не только избавляться от тех капель, которые попадают на ваш автомобиль, но и быть готовыми к тому, что брызги от соседнего автомобиля могут «накрыть волной». В такой момент автовладелец может ничего не видеть, и это очень опасно, предупредил собеседник канала.

Если из-за погодных условий кто-то пострадал, в некоторых случаях, возможно, получится воспользоваться страховкой.

«Каждый случай рассматривается отдельно, надо внимательно читать страховой договор. В отдельных случаях страховка покрывает [расходы], если произойдет авария, в случае затопления может не покрыть, а может и покрыть. Все зависит от того, какой договор подписан. Как правило, мы имеем ввиду КАСКО, но если случилась авария и выплаты по ОСАГО, то деваться некуда. ОСАГО тоже работает, но не спасет от подтопления — только от случившейся аварии», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза.