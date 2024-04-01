Эксклюзив 01 апреля 2024, 12:09 Авиакомпании не разорятся. Россиянам рассказали о штрафах за задержку рейсов Редактор «Авиа.ру» Гусаров назвал адекватным новый штраф за задержку авиарейсов Bernhard Schmerl/imageBROKER.com / Global Look Press

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Увеличение компенсаций пассажирам за задержку авиарейсов является адекватной мерой, которая не станет сильным обременением для авиакомпаний. Об этом «360» рассказал редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Стеснялись даже предлагать

Он напомнил, что в России штраф за задержку рейсов был и раньше, но компенсация составляла всего 25 рублей за час ожидания.

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«Довольно старая норма, и многие пассажиры не знали об этом, а те, кто знал, даже и не просили этих денег, потому что это смешно. Сумма в 25 рублей за час и 50 рублей за два часа — это ни о чем», — подчеркнул эксперт.

Гусаров отметил, что для получения денег за задержку россиянам было необходимо написать заявление, и многие просто не знали или отказывались это делать ради такой скромной суммы. По его словам, некоторые авиакомпании даже сами добровольно увеличивали компенсации пассажирам.

«Им (авиакомпаниям — прим. ред.) даже стыдно было предлагать пассажирам такие деньги. Потому что боялись, что им в лицо их бросят, неприлично, авиакомпании их просто стеснялись предлагать», — объяснил специалист.

Он указал, что законодатели уже давно рассматривали вопрос об увеличении компенсаций. Гусаров также назвал принятую меру, вступающую в силу с 1 апреля, приемлемой и для пассажиров, и для авиаперевозчиков.

«Это что-то уже более или менее адекватное. При длительных задержках — 4-5 часов — это уже 500 рублей. А если вы летите с семьей, то уже 1,5 тысячи. Как минимум, вы уже можете пообедать где-то за эти деньги, может быть, даже два раза», — сообщил редактор.

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Разумная компенсация

Эксперт добавил, что обновленные компенсации не станут серьезным обременением для авиакомпаний, несмотря на четырехкратное увеличение штрафа.

«Я думаю, что это как раз разумная величина, которая и компанию не разорит, и будет какой-то заметной компенсацией за задержку рейсов для самих пассажиров», — рассказал он.

Специалист также предположил, что оформить заявление клиенты компаний смогут удаленно.

«Законодательно это не прописано, но я думаю, что у крупных авиакомпаний это можно будет сделать через приложение, через сайт. Я не думаю, что нужно будет куда-то ехать и писать какие-то заявления», — заключил Гусаров.

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